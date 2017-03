Đà Nẵng: Nhiều tuyến đường ngập lụt, người dân bì bõm trong mưa

Ngày 5-11, TP Đà Nẵng hứng chịu nguyên một ngày mưa lớn tầm tã nên nhiều con đường trên địa bàn TP ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nơi nước ngập sâu 30-50 cm.

Mưa lớn khiến đường sá ngập lụt. Ảnh: LÊ PHI

Cụ thể là các đường như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Quang Trung, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo… một số nơi bị ngập sâu khiến giao thông hoàn toàn bị ùn tắc. Tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), nhiều tuyến tường cũng bị ngập sâu và nước tràn vào khu vực nhà dân. Giao thông tại nhiều khu vực trở nên tê liệt và nhiều vụ va quẹt đã xảy ra khi đường đi trong mưa trở nên khó khăn hơn.

Giao thông trở nên hỗn loạn và ùn tắc trong mưa. Ảnh: LÊ PHI

Đặc biệt vào giờ cao điểm, đúng lúc tan tầm khi công chức trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi vào buổi chiều đã khiến giao thông TP Đà Nẵng hỗn loạn và kẹt xe toàn tuyến đường Lê Duẩn lên tới cầu Sông Hàn. Trước các cổng trường trên địa bàn, phụ huynh đón học sinh ướt sủng vì mưa lớn. Nhiều đoạn đường nước ngập sâu nửa bánh xe. Một số xe của người dân chết máy vì nước vào.

Mưa lớn diễn ra suốt một ngày khiến hệ thống thoát nước không thể chảy kịp. Ảnh: LÊ PHI

Cùng ngày, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh Quảng Trị - Ninh Thuận có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: LÊ PHI

Đợt mưa này kéo dài 2-3 ngày nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận sẽ lên cao.