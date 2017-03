Đài tỉnh rôm rả quảng cáo phòng khám Trung Quốc

Hầu hết nạn nhân của các phòng khám có yếu tố người Trung Quốc bị lừa tiền mất, tật mang đều là người dân nghèo các tỉnh. Nguồn thông tin để các nạn nhân này biết đến và bị thu hút vô lưới nhện chính là các chương trình quảng cáo được phát trên đài truyền hình các tỉnh với mật độ đậm đặc.

Thành phố cấm, các tỉnh cứ vô tư

Hiện các phương tiện truyền thông trên địa bàn TP.HCM đã ngưng phát quảng cáo liên quan đến phòng khám y học cổ truyền, đặc biệt là phòng khám có yếu tố người Trung Quốc. Tuy nhiên, ở các địa phương lân cận thì nhà đài vẫn phát quảng cáo bất kể ngày đêm.

Theo bạn đọc các tỉnh cung cấp thì ngay sau khi Phòng khám 141 Phan Đăng Lưu bị kiểm tra và phát hiện gian dối thì Đài Truyền hình Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương vẫn phát quảng cáo cho phòng khám này. Rõ ràng đây là tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược khi chính cơ quan thông tin của Nhà nước lại ra sức quảng bá cho những đối tượng lừa đảo. Với người dân nghèo, ít tiếp cận thông tin thì đài truyền hình của Nhà nước phát mà không tin thì còn tin vào ai?

Quảng cáo phòng khám Trung Quốc trên một số đài truyền hình.

Nhắc nhở vẫn làm lơ

Ông Lê Văn Bích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An, cho biết vấn đề thẩm định, cấp phép và quản lý quảng cáo dịch vụ y tế do ngành y tế chịu trách nhiệm. Sở TT&TT đã có văn bản nhiều lần nhắc nhở Đài Phát thanh Truyền hình Long An không phát sóng quảng cáo cho các phòng khám này. Các đại biểu HĐND cũng đã phản ứng nhưng nhà đài không tiếp thu. Họp giao ban hằng tháng, Sở và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã nhiều lần nhắc nhở về những nội dung quảng cáo không phù hợp, không thật, dân phản ứng, đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình xem lại.

Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết thêm các phòng khám mà Đài Phát thanh Truyền hình Long An quảng cáo do TP.HCM và Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Chỉ có những quảng cáo liên quan đến thuốc men, chuyên môn thì Sở mới có ý kiến. Nhiều năm nay, Sở Y tế Long An không cấp phép cho bất cứ phòng khám nào có yếu tố nước ngoài. Hiện Sở đang chuẩn bị cho một phòng khám y học cổ truyền trong nước ngưng hoạt động vì có những sai phạm về chuyên môn.

Sẽ kiểm tra, đình chỉ

Ông Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, cho biết trong ngày hôm nay (25-6) sẽ làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và yêu cầu ngưng quảng cáo ngay.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại giấy phép quảng cáo là do ai cấp. Nếu do Bộ Y tế cho phép là trách nhiệm của Bộ, nếu giao trách nhiệm quản lý cho y tế địa phương thì trách nhiệm thuộc về Sở Y tế. Tôi không chấp nhận những quảng cáo sai sự thật khiến người dân tin đến khám, chữa bệnh rồi tiền mất, tật mang. Trách nhiệm Bộ Y tế đến đâu trong chuyện này?” - ông Tuyến nói.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết trước đây cũng đã xử phạt về quảng cáo không đúng sự thật trên truyền hình, báo chí nhưng khó khăn ở chỗ là chưa có đường truyền và thu hình làm chứng cứ. Hiện Sở Y tế đang đầu tư máy móc thu hình để có cơ sở xử phạt những cơ sở quảng cáo khi chưa được phép hoặc quảng cáo không đúng với nội dung cho phép.

Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng khi tiếp nhận quảng cáo có liên quan đến các thầy thuốc nước ngoài, đặc biệt là thầy thuốc người Trung Quốc cần phải xem xét và thực hiện quảng cáo theo đúng nội dung đã được phê duyệt cho phép… Không được quảng cáo khi chưa có văn bản đồng ý của các cơ quan chức năng liên quan.

Theo Phòng Quản lý Dịch vụ y tế tư nhân, Sở Y tế TP.HCM thì năm 2011, Thanh tra Sở Y tế đã thanh tra bảy phòng khám có người Trung Quốc hoạt động, tất cả đều vi phạm các quy định hiện hành về hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân: Quảng cáo khi chưa có phiếu tiếp nhận hoặc quảng cáo không đúng với nội dung đã được phê duyệt của cơ quan y tế có thẩm quyền theo duy định. Tổng số tiền phạt là hơn 72 triệu đồng.

Đang chờ… để ngưng quảng cáo không phải bồi thường Việc hợp đồng quảng cáo giữa các phòng khám Đông y Trung Quốc và các đài truyền hình là chuyện bình thường trong kinh doanh. Thiếu sót là đài truyền hình không thể nào biết được năng lực chuyên môn của các phòng khám này, trong khi ngành y tế địa phương và cấp trung ương không có phản ứng gì. Sau khi rộ lên thông tin các phòng khám Đông y Trung Quốc làm ăn gian dối khiến nhiều người tiền mất, tật mang, đài truyền hình cũng thấy có trách nhiệm trong việc này nên phải xem xét việc ngưng các chương trình quảng cáo của các phòng khám này. Hiện tại các đài truyền hình đang chờ ngành y tế kiểm tra hoạt động của các phòng khám Đông y Trung Quốc và có kết luận cụ thể về mặt chuyên môn để đài có cơ sở ngưng hợp đồng quảng cáo mà không phải bồi thường hợp đồng kinh tế. Giám đốc một đài PT-TH ở miền Tây HÙNG ANH ghi

