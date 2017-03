Dân ném đá công ty gây ô nhiễm

Chiều 14-5, người dân các tổ 60, 60A và 73 khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) tập trung trước trụ sở Công ty TNHH Hưng Phước (26 đường số 6, KCN Sóng Thần 2) để phản đối việc nhà máy sản xuất của công ty gây ô nhiễm môi trường. Hàng chục người dân đứng cạnh tường rào gần hai ống khói của nhà máy liên tục la lớn yêu cầu không được xả khói nữa. Sau khoảng 20 phút kêu gọi không thành công, một số thanh niên đã cầm búa đập phá tường và lấy đá ném vào cửa sắt của công ty. Đáp lại, chỉ có một nhân viên trong công ty leo lên điểm quan sát nhìn ra ngoài, còn nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Ông Hoàng Tiến Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 60, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, cho biết: "Từ khi Công ty Nhuộm Hưng Phước thành lập, cuộc sống người dân nơi đây bị xáo trộn do công ty liên tục xả khói, nước thải gây ô nhiễm môi trường. Tỉ lệ người dân trong khu vực mắc các bệnh về hô hấp, ung thư tăng đột biến".

Người dân dùng búa đập tường, ném đá vào Công ty Hưng Phước chiều 14-5. Ảnh: VÕ BÁ

Người dân nơi đây thông tin thêm, nhà máy của Công ty Hưng Phước liên tục xả khói từ sáng cho đến khuya khiến bụi khói dính đầy nhà. Họ đã viết đơn đề nghị Ban Quản lý KCN Sóng Thần và chính quyền địa phương can thiệp nhưng nhà máy chỉ ngừng hoạt động vài bữa, sau đó tình hình vẫn như cũ. Quá bức xúc, người dân nhiều lần đập phá tường rào, ném đá vào công ty gây hư hại tài sản nhưng mọi việc vẫn không chuyển biến.

Ông Đỗ Văn Hạnh, phụ trách an ninh tổ dân phố 60, thông tin: "Hằng ngày, Công ty Hưng Phước thải khói mù mịt và xả nước thải hôi thối ra ngập đường. Người dân phơi quần áo bị dính bụi đen, ăn cơm phải đóng cửa, rất cực. Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Bình Dương sớm can thiệp để chấm dứt tình trạng trên".

Để có thêm thông tin, chúng tôi đã xin gặp lãnh đạo Công ty Hưng Phước. Tuy nhiên, bảo vệ từ chối mở cổng với lý do công ty đã thuê bộ phận xử lý chất thải KCN Sóng Thần (tốn 300 triệu đồng), PV phải liên hệ phía xử lý để phỏng vấn. "Lý do mấy người ném đá quậy phá bên ngoài là vớ vẩn. Hiện chỉ còn khói quẩn lại theo gió, còn chất độc thì đã được người của bên môi trường xuống xử lý đàng hoàng rồi. Còn nước cống chảy ra theo phản ánh chỉ là… nước mưa thông thường. Mấy người đó ném đá chỉ ở bên ngoài chứ không vào đến trong, khi chúng tôi báo công an KCN tới thì các đối tượng bỏ chạy ngay" - bảo vệ tên Nguyễn Văn Ngân cho biết.

VÕ BÁ