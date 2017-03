Dân phòng đánh người do nghi ăn trộm

Yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc con trai ông bị một số dân phòng đánh trọng thương rồi bỏ mặc không đưa đi cấp cứu do nghi anh này ăn trộm.

Theo gia đình ông Nguyên, sáng 22-7, ông Đoàn Quân Lương, Trưởng Công an xã Châu Pha (Châu Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu), đã tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai ông là Lê Hoàng Diện. Theo ông Lương, có thể dân phòng nghi anh Diện và bạn trộm chó do mang bao vào ban đêm, còn bỏ chạy nên mới đuổi theo và đánh. Ông Lương khẳng định việc dân phòng đánh người dù người bị tình nghi ăn trộm cũng là sai. Công an xã sẽ xác minh vụ việc, cụ thể những người tham gia đánh anh Diện để xử lý.

Anh Diện bị thương nằm tại BV Bà Rịa. Ảnh: T.KHÁNH

Theo lời anh Diện (hiện đang cấp cứu tại BV Bà Rịa), tối 20-7, anh cùng bạn đi xe máy qua xã Tóc Tiên giáp xã Châu Pha, thấy bên đường có trồng bắp, nên mới dừng lại bẻ vài quả bỏ vào bịch. Lúc đó có nhóm dân phòng đi đến rọi đèn pin nhưng cả hai tưởng là cướp nên đã bỏ chạy. Các bác sĩ BV Bà Rịa cho biết anh Diện bị gãy một xương sườn, gãy xương bánh chè, gãy răng, bầm tím, xây xát trên người.

TRÙNG KHÁNH