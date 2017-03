Dàn sao Việt nghẹn ngào tiễn biệt nhạc sĩ Lương Minh

Sự ra đi bất ngờ của người nhạc sĩ tài hoa khi anh mới 49 tuổi khiến đông đảo giới nghệ sĩ, những người có cơ hội làm việc cùng anh đều bàng hoàng, nghẹn ngào và thương tiếc vô hạn.



Nam ca sĩ Bằng Kiều (đeo kính) có mặt từ sớm. Ảnh Minh Tâm HD

Sáng nay, đám tang nhạc sĩ Lương Minh được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Từ sớm, gia đình cố nhạc sĩ đã dán cáo phó.





Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh Minh Tâm HD

Nhạc sĩ Lương Minh với cương vị là Phó Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều năm qua, anh là người đứng sau thành công của nhiều chương trình ca nhạc và gameshow ăn khách trên sóng VTV như: Bài hát Việt, Sao Mai điểm hẹn, Trò chơi âm nhạc, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, The Voice, The Voice Kids, The Remix...



Anh còn sản xuất, biên tập các chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước của VTV. Sự ra đi đột ngột của anh khiến người thân và các nghệ sĩ đều bất ngờ.

Lễ truy điệu và đưa tang nhạc sĩ Lương Minh diễn ra vào hồi 11 giờ cùng ngày. Lễ điện táng cùng ngày diễn ra tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Nhạc sĩ Lương Minh tên khai sinh là Lương Ngọc Minh, sinh ngày 28-7-1967 tại Hà Nội. Trong sự nghiệp, Lương Minh thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ được đào tạo tại khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Anh là thành viên sáng lập của Ban Nhạc nhẹ Hoa Sữa vào năm 1987 nhóm nhạc đình đám thập niên 1980, 1990. Anh bắt đầu công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1997. Ngoài việc tham gia ban nhạc, phối khí dàn dựng, Lương Minh còn sáng tác nhiều ca khúc như Hãy mãi là em nhé, Trao em trọn tình yêu, Câu ru chiều, Mùa thu, Chiếc lá, Lời ru năm 2000... Anh cũng là tác giả nhiều tác phẩm khí nhạc, trong đó có Giao hưởng Con sóng được chọn biểu diễn tại Festival Âm nhạc châu Á tại Philippine năm 1994. Nhạc sĩ Lương Minh nhận được Giải thưởng sáng tác thính phòng quốc gia năm 1993; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005), giải nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với Lời ru năm 2000...



Diễn viên Chiều Xuân nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa lần cuối



Nữ diễn viên Kiều Oanh thẫn thờ như không tin đó là sự thật



Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thành kính thắp hương trong tang lễ người nhạc sĩ tài hoa



BTV Quang Minh không dấu được xúc động



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , NTK Đức Hùng, ca sĩ Minh Quân đều đến từ rất sớm



MC Hoa Thanh Tùng



Và rất nhiều đồng nghiệp đã đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng



Sự ra đi của anh là nỗi đau không thể nào nguôi