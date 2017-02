Đang tìm nguyên nhân viêm cầu thận làm 2 anh em chết

Ngày 25-2, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Đoàn công tác cua Trung ương do phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn cùng các chuyện gia của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện y tế dự phòng, Khoa chống độc BV Bạch Mai Hà Tĩnh, BV Nhi Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Trung y tế dự phòng Nghệ An, đã về xã Hạnh Dịch khảo sát, đánh giá tình hình, lấy mẫu bệnh phẩm người bệnh.

Theo đó xác định ở xã Hạnh Dịch có 12 trường hợp trẻ em viêm cầu thận cấp và nghi bị viêm cầu thận cấp. Về nguyên nhân vì sao gây ra viêm cầu thận cấp thì đang tiếp tục làm rõ.



Ngành y tế Nghệ An khám, sàng lọc, phát thuốc cho các em học sinh ở xã Hạnh Dịch.

Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: Ban đầu y tế xã Hạnh Dịch thống kê và chuẩn đoán là ở xã này có 20 em nghi bị viêm cầu thận cấp. Tuy nhiên, sau khi sàng lọc lại thì có 12 em bị bệnh, trong đó có 7 em chính xác là bị viêm cầu thận cấp và 5 em nghi ngờ.



"Nguyên nhân dẫn đến gây bệnh hiện nay đang nghĩ về nguyên nhân liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, hiện đang chờ Đoàn công tác ở Trung ương, cơ quan chuyên môn, làm phân tích đánh giá, dịch tễ, lâm sàng...để đưa ra kết luận" - ông Hảo cho biết.



Ngành ý tế khám và lấy máu xét nghiệm cho các em học sinh.

Ông Định khuyến cáo: dân gian có một số kinh nghiệm chữa bệnh viêm cầu thận, tuy nhiên khi người dân bị bệnh phải đến bệnh viện điều trị, không được dùng thuốc Nam. Trường hợp bị bệnh viêm cầu thận cấp đang nhẹ mà dùng thuốc Nam là bệnh nặng ngay. Ngay cả hai trường hợp tử vong ở xã Hạnh Dịch người ta cũng có ý kiến rằng nghi ngờ có thể đã dùng thuốc Nam.



Như đã đưa tin, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hạnh Dịch có hàng chục em học sinh được xác định bị viêm cầu thận, trong đó có hai em đã tử vong. Hơn 10 em đang là học sinh Trường THCS bán trú xã Hạnh Dịch và ba em là học sinh Trường Tiểu học xã Hạnh Dịch. Hai anh em ruột đã tử vong gồm: em Lô Văn Hiếu (12 tuổi, học lớp 7) và em Lô Văn Tuấn (tám tuổi, học lớp 2B, cùng ở bản Chăm Pụt, xã Hạnh Dịch).

Ngày 22-2, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh sự việc ở xã Hạnh Dịch có nhiều học sinh mắc bệnh có các triệu chứng của viêm cầu thận cấp để tìm nguyên nhân và chữa trị kịp thời.