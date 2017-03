Dạy mẫu giáo vùng khó khăn được phụ cấp 50% lương tối thiểu

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 24, 25, 26, 27/2008/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 đối với các tỉnh thuộc 4 vùng nêu trên.

Cụ thể, tăng mức phụ cấp cho giáo viên mần non, mẫu giáo được sửa đổi như sau: Giáo viên mần non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày được hưởng phụ cấp bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung.

Hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại cho những bệnh nhân đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định 30/2007/QĐ-TTg khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương.

Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp THPT dân tộc nội trú được ưu tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không học các trường chuyên nghiệp thì được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo thời gian 3, 6 hoặc 9 tháng phù hợp với yêu cầu ngành, nghề thực tế và được bố trí về làm tại địa phương. Các tỉnh sử dụng các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương để tiến hành đào tạo, nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo này.