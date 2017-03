Đi taxi bị tài xế chôm hành lý

Tại buổi sơ kết công tác “chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông cửa ngõ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TSN)” mới đây, Đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình (TP.HCM), đã cảnh báo tình trạng hành khách bị mất cắp hành lý, tài sản khi đi taxi ra sân bay và đề nghị các đơn vị hữu quan có biện pháp giải quyết.

Xuống xe là mất tài sản

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Thiên Thanh (quốc tịch Mỹ) ngày 28-10, chị đón taxi ra sân bay TSN để về Mỹ. Đỗ Tấn Đạt tài xế taxi V. đón chị tại nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Đến sân bay, chị Thanh vừa móc tiền trả thì Đạt giật lấy, phóng xe đi. Cùng lúc, chị Thanh phát hiện còn thiếu một túi xách nên đuổi theo gọi nhưng không kịp. Chị Thanh liền xin tổng đài số ĐTDĐ của Đạt rồi gọi nhưng Đạt không bắt máy. Khoảng 30 phút sau, Đạt quay lại gặp chị Thanh và nói không giữ túi xách nào của chị.

Chị Thanh trình báo cho công an, công an mời Đạt làm việc, Đạt nói không biết. Tuy nhiên, Đạt không giải thích được các nghi vấn của công an khi bị chất vấn. Ngày hôm sau, một phó giám đốc hãng taxi V. đến Công an quận Tân Bình trả lại túi xách và bảo lãnh Đạt về. Vị phó giám đốc giải thích: “Túi xách do một người dân nhặt được đưa về cho hãng, chúng tôi không biết thông tin về người này”. Kiểm tra lại túi, chị Thanh thấy toàn bộ tài sản (ba passport, ba thẻ xanh, ba vé máy bay, laptop, iPad) vẫn còn nguyên nhưng chuyến bay sang Mỹ của chị đã bị hủy bỏ.

Trái ngược một số tài xế có hành vi chiếm giữ tài sản của khách, nhiều tài xế taxi không tham của rơi, trả lại tài sản cho khách bỏ quên. Trong ảnh: Anh Trần Văn Quý ,tài xế taxi Công ty Cổ Phần SG, trả lại túi xách có hơn 400 triệu đồng cho khách hàng bỏ quên khi đến sân bay TSN. Ảnh: LƯU NGUYỄN

Trước đó, Công an phường 2, quận Tân Bình tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (ngụ quận 10, TP.HCM) tố cáo một tài xế taxi V. có dấu hiệu chiếm giữ túi xách của chị (bên trong có 300 đôla Mỹ, ba ĐTDĐ và các giấy tờ quan trọng).

Theo đó, ngày 26-7, chị Hằng đón taxi do tài xế Nguyễn Quốc Vinh chở ra sân bay TSN để đi Úc. Đến sân bay, vừa xuống xe, chị Hằng chưa kịp lấy một túi xách còn trên xe thì Vinh chạy mất. Chị Hằng liền gọi vào máy ĐTDĐ của mình bỏ trong túi xách, máy đổ chuông rồi bị tắt nguồn không liên lạc được. Chị Hằng xin số ĐTDĐ của Vinh từ tổng đài để gọi hỏi túi xách bỏ quên. Tài xế Vinh trả lời: “Có thấy” rồi tắt máy không liên lạc được nữa. Đến sáng hôm sau, Vinh chủ động gọi điện thoại lại nói: “Không thấy chiếc túi xách nào bỏ quên trên xe cả” rồi lại tắt máy. Công an quận Tân Bình vào cuộc, mời Vinh làm việc nhưng Vinh không đến. Sau đó, đại diện hãng V. tiếp xúc chị Hằng và hai bên thỏa thuận không yêu cầu công an làm rõ.

Tương tự, ngày 16-8, hai hành khách Nghiêm Thị Thanh và Phạm Đình Việt (cùng trú tại Hà Nội) đón taxi của hãng H. từ sân bay TSN về quận Bình Thạnh. Khi đến nơi, tài xế nhanh chóng lái xe bỏ đi. Trên xe còn túi xách có hộ chiếu, 3.000 đôla Úc, 300 đôla Mỹ và 2,5 triệu VND nhưng anh Việt không kịp gọi lại. Sau đó tài xế này quay lại trả túi xách cho anh Việt, kiểm tra trong túi chỉ còn 1.400 đôla Úc và 300 đôla Mỹ. Mới đây, ngày 3-10, anh Phan Thanh Luân đón taxi H. từ sân bay TSN về quận 1. Do hai ĐTDĐ của anh mang theo đều hết pin nên anh mượn điện thoại của tài xế gọi người nhà ra mở cửa. Lúc vào nhà, anh Luân để quên hai điện thoại Nokia của mình trên xe, tài xế đã phóng xe đi mất.

Cảnh giác tài xế xấu

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2 (quận Tân Bình), cho biết gần đây nhiều nạn nhân đến trình báo mất tài sản khi đi taxi đến sân bay TSN. Nguyên do khách mang nhiều hành lý, chưa kịp lấy hết thì tài xế taxi chạy xe đi luôn, thậm chí có tài xế không chờ lấy tiền cước.

“Để tránh mất mát tài sản, khách cần kiểm tra kỹ hành lý khi xuống xe. Tốt nhất nên yêu cầu tài xế bước ra khỏi xe, mang giúp hành lý xuống để mình kiểm tra, đồng thời khách nên đứng ngay cửa xe của tài xế khi thấy đủ hành lý mới thanh toán tiền” - Thượng tá Nghĩa nêu ý kiến.

Được biết Công an quận Tân Bình sẽ kiến nghị đơn vị quản lý sân bay TSN xử lý nghiêm các tài xế taxi gây ảnh hưởng giao thông trật tự trong sân bay. Tài xế taxi phải gắn số, bảng tên rõ ràng để khách dễ nhận biết. Ngoài ra, nếu tài xế vi phạm liên quan đến tài sản của khách thì bị cắt tài không cho hành nghề, hãng taxi nào để xảy ra nhiều vi phạm như trên thì không cho hoạt động tại sân bay nữa.

Ngày 22-10, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố Nguyễn Tấn Phú, tài xế taxi M., về tội trộm cắp tài sản. Phú bị bắt quả tang lấy trộm túi xách có 160 triệu đồng của khách. Ngày 10-8, Nguyễn Thanh Vũ, tài xế taxi M., bị Công an quận 1 khởi tố khi chiếm đoạt túi xách của khách để trên xe. Trước đó, ngày 3-3, Công an quận 1 cũng xử lý hình sự Nguyễn Thanh Hải, tài xế taxi H., do Hải chiếm đoạt túi xách của du khách Nhật.

ÁI NHÂN