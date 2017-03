Dính “bẫy”, xe tải phi lên con lươn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 gờ 30 ngày 18-8 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tân Tạo – TPHCM, cách đoạn giao với Tỉnh lộ 10 khoảng 100 m).



Xe tải BKS 54L-1511lưu thông theo hướng vòng xoay An Lạc đi An Sương. Đang chạy nhanh trên đoạn đường thẳng tắp, tài xế không xử lý kịp khi đến đoạn đường đang thi công cầu vượt Tỉnh lộ 10 vì đường bất ngờ bị bó hẹp lại có góc cua gắt.



Chiếc xe tải leo xe lươn tối 18-8...



Theo N. Sỹ - X. Danh (NLĐO)

Chiếc xe loạng choạng rồi lao vào húc đổ nhiều dải phân cách, sau đó leo hẳn lên dải phân cách, trục gãy rời, đầu xe móp méo. Rất may các đoạn của phân cách bị húc ngã kịp chêm vào bánh xe tải nên xe không lật hay lao sang phần đường đang có nhiều xe tải, xe container lưu thông.Sau khi sự cố xảy ra, công an quận Bình Tân có mặt điều động một chiếc xe tải khác đến bốc dỡ số hàng hóa và cho xe cứu hộ giao thông kéo chiếc xe bị nạn rời khỏi hiện trường. Đến gần 0 giờ ngày 19-8, đoạn đường mới được giải tỏa, lưu thông bình thường trở lại.Theo ông Văn Ba, tài xế xe ôm nhiều năm tại khu vực trên, bức xúc: “Đoạn đường từ cổng công ty Pouchel đến giao lộ Quốc lộ 1A - Tỉnh Lộ 10 dài hơn 500 m, vừa tối vừa ngổn ngang do có công trình xây cầu vượt, vậy mà chẳng có biển chỉ dẫn hay đèn báo hiệu làm nhiều tài xế đang chạy ngon lành thì gặp nạn”.