Đoạn kết bất ngờ của người phụ nữ bị dí dao vào cổ

Gần trưa 25-6, tại xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An) bà Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, quê quê ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, Nam Định) - người từng hai lần bị dân bắt giữ vì nghi đi lang thang để bắt cóc trẻ em, đã trùng phùng với người thân, sau gần hai năm bà Hương đi lạc rồi mất tích.



Bà Hương bị bệnh, đi lạc, người dân nghi ngờ, nhầm tưởng bà đi bắt cóc trẻ em đã bắt giữ bà rồi mang dao ra tra khảo.

Khi tìm được bà Hương, chồng và em gái, anh trai vui mừng, rơi nước mắt. Bà Hương ôm chầm lấy người em gái rồi hai chị em cùng khóc. Tuy nhiên khi mọi người hỏi "có nhận ra người thân của mình không?", bà Hương tươi cười và trả lời "không, không...". Bà Hương cũng không nhớ nhà mình ở đâu, nên không biết đường về và bà cũng không nhớ đã đi những đâu. Nhiều người rơi nước mắt, thương bà Hương.



Người thân cho biết, bà Hương sức khỏe yếu và đầu óc không tỉnh táo đi lạc rồi mất tích hai năm nay. Người nhà đã nhiều lần tìm kiếm bà Hương nhưng đều "bặt vô âm tín".



Bà Hương bị bắt giữ và tra hỏi vì...bị hiểu nhầm



Chiều 24-6, trên cộng đồng mạng và báo chí đưa tin người dân ở xã Nam Nghĩa và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn) bắt giữ một người phụ nữ nghi là đi bắt cóc trẻ em đem bán sang Trung Quốc. Người dân bắt giữ và quay video clip tra hỏi. Một người đàn ông mang con dao nhọn (thường dùng chọc tiết heo) ra dí vào cố người phụ nữ này và tra hỏi như hỏi cung: "Tên gì, quê ở đâu?, bắt cóc mấy đứa trẻ rồi, có ai đi cùng, bán bao nhiêu tiền...". Một người dí dao vào người phụ nữ rồi lớn tiếng tra hỏi "có khai không sẽ giết", một số người đòi "tự xử" người phụ nữ. Kiểm tra hành lý người người phụ nữ này có mang theo một số đồ trẻ em...

Sau khi công an xác minh cho thấy bà Hương có dấu hiệu bị bệnh tâm thần chứ không có hành vi bắt cóc trẻ em. Công an huyện Nam Đàn cũng xác nhận vào giữa tháng 6-2017, người phụ nữ này từng bị người dân xã Hồng Long (huyện Nam Đàn) bắt giữ rồi thả vì nghi đi bắt cóc trẻ em. Do vậy, Công an xã Nam Thái đã chở người phụ nữ này ra quốc lộ 46 để bà bắt xe về quê.



Bà Hương (phải) gặp lại người thân sau gần hai năm đi lạc.

Cùng thời điểm này, từ hình ảnh, video clip trên, con trai bà Hương nhận ra người phụ nữ đó là mẹ của mình. Chồng bà Hương và anh traị, em gái của bà Hương liên lạc vào Nghệ An rồi mang theo giấy chứng minh nhân dân của bà Hương, sổ hộ khẩu gia đình, sổ bệnh tâm thần của bà Hương vào xã Nam Thái xin nhận bà Hương đưa về nhà.

Ông Lê Chư Hùng, Trưởng công an xã Nam Thái Sau cho biết: Khi đưa người phụ nữ ra quốc lộ 46 thì công an xã đã nhận được điện thoại người thân nói đó là bà Hương đã mất tích hai năm nay. Nhưng khi công an quay ra quốc lộ 46 thì bà Hương đã rời đi. Do vậy, chính quyền địa phương đã huy động hơn 10 người phối hợp cùng người thân từ Nam Định vào tổ chức tìm kiếm bà Hương. Đến gần trưa 25-6, công an xã Nam Thái đã tìm thấy bà Hương và làm thủ tục bàn giao bà Hương cho người thân đưa bà về quê nhà ở Nam Định.



Ông Chiến (chồng bà Hương) cho biết: "Vợ tôi phát bệnh chừng 7 năm nay rồi, chúng tôi đã từng đưa vợ đi bệnh viện chữa trị bệnh. Tuy nhiên, gần hai năm trở lại đây vợ tôi bị bệnh nặng hơn rồi đi lạc không nhớ đường về. Chúng tôi đã từng đi tìm nhiều lần nhưng không tìm được. Chiều tối nay, tôi đưa về đến nhà gặp lại các con, người thân, xóm làng, sau hai năm đi lạc, mất tích".