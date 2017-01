Gần 2.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong hai ngày Tết

Trong đó có gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 261 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Có 14 trường hợp tử vong.



Cũng trong hai ngày Tết, cả nước có 16.700 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện). Trong đó có gần 9.000 trường hợp va chạm nhẹ; hơn 5.000 trường hợp (30%) phải nhập viện điều trị nội trú, hơn 1.200 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị (7%). Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp.

Có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ; 28 trường do chất nổ khác (chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển viện), không có trường hợp tử vong.

Ngoài ra, theo báo cáo của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh ngày mùng 2 Tết đã ghi nhận 19 trường hợp mắc Tay chân miệng tại tỉnh Trà Vinh, trong đó 1 ca tử vong (huyện Châu Thành). Đó là trẻ 19 tháng tuổi, khởi phát ngày 23-1, nhập BV Sản nhi Trà Vinh ngày 26-1với chần đoán ban đầu Viêm phế quản/Tiêu chảy cấp. Bệnh nhi tử vong ngày mùng 1 Tết (28-1) với chẩn đoán Tay chân miệng độ 4.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố báo cáo ghi nhận 39 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước, không có ca nào tử vong.

Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc tính đến 14 giờ ngày 29-1 không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không có trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A(H5N1), A(H7N9) tại các cửa khẩu biên giới.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 Viện khu vực trên toàn quốc), trong hai ngày Tết nguyên đán trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.



Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) sẽ tiếp tục phối hợp với các Viện khu vực, các Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương để theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

ảnh: Một ca sơ cứu bệnh nhân bị tai nạn tại BV Việt Đức ngày mùng 1 Tết