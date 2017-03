Gia đình người trúng số kiện vì bị “vu khống”

Ông Ngô Văn Mời (63 tuổi, ngụ phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) cho biết ông sẽ gửi đơn kiện ông Tư On (chú họ bên vợ của ông Mời) về hành vi vu khống và khiếu nại việc tạm giữ hành chính của Công an phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) đối với ông.

Ông Mời giải thích ông đã mua hai tờ vé số, đã trả tiền và bỏ túi. Khi một người bán vé số khác mời ông mua hai tờ vé số 06262 của đài Vĩnh Long thì ông từ chối. Tuy nhiên, ông Tư On đề nghị ông Mời mua lấy hai tờ vé số đó và ông trả tiền thay, đổi lại ông lấy hai tờ vé số mà ông Mời đã mua trước đó. Ông Mời khẳng định khi trúng hai tờ vé số 06262 đài Vĩnh Long, ông chủ động “biếu” 1,5 triệu đồng và sau khi ông Tư On đòi hỏi thì ông “tặng” thêm 10 triệu đồng nữa, có nhiều người chứng kiến. Do đó việc ông Tư On tố cáo có đưa hai tờ vé số trúng cho ông dò giùm và ông chiếm đoạt luôn để lãnh thưởng 60 triệu đồng là không có căn cứ, là hành vi vu khống người khác.

Ngoài ra, ông Mời bức xúc ông Tư On vừa gửi đơn tố cáo ông, công an đã đến nhà đưa ông về trụ sở làm việc và tạm giữ một ngày đêm.

Ông Mời khẳng định gia đình ông sẽ theo vụ việc này đến cùng.

