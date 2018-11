Ảnh hưởng bão số 9, nhiều trường cho SV nghỉ học ngày 26-11

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa ra thông báo khẩn. Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, chiều 25-11 ở TP.HCM mưa rất to trên diện rộng. Hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TP ngập nước, cây xanh bật gốc ngã đè người đi xe máy, nhiều khu vực trên địa bàn TP đã bị ngập sâu. Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhằm đảm bảo an toàn, toàn thể cán bộ viên chức-người lao động và sinh viên được nghỉ ngày 26/11/2018. Các hoạt động tại các cơ sở trực thuộc trường tạm dừng hoạt động.



Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu. ẢNH: LÊ THOA

Tương tự, trường Đại học Luật TP.HCM cũng đưa ra thông báo khẩn. Nội dung như sau, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng mọi hoạt động liên quan đến giảng dạy/ học tập, tổ chức thi/ thi, làm việc hành chính tại các đơn vị trực thuộc Trường và các hoạt động sinh hoạt khác của sinh viên, học viên các trình độ đào tạo và hệ đào tạo đến hết ngày 26/11/2018 (thứ 2). Lịch học, lịch thi vào ngày 26/11/2018 của các lớp, các Phòng Đào tạo phụ trách sẽ bố trí lại và có thông báo sau.



Thông báo nghỉ học của trường Đại học Luật TP.HCM

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo, do ảnh hưởng của bão số 9, ngày thứ 2 (26-11), toàn bộ sinh viên của trường được nghỉ học. Ngày thứ 3 (27-11) sinh viên học lại bình thường.



Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng cho toàn bộ sinh viên nghỉ học ngày 26/11.

Và trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng đưa ra thông báo về việc cho toàn thể sinh viên nghỉ học ngày thứ 2, ngày 26-11. Phòng đào tạo sắp xếp lịch học bù và sẽ thông báo đến sinh viên trường sau.