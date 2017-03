Còn nhiều chỉ tiêu vào trường ngoài công lập

Trong khi đó, hệ thống các trường dân lập đang còn rộng cửa chờ đón thí sinh. Những thông tin dưới đây sẽ giúp thí sinh có thêm cánh cửa vào ĐH năm nay.

+ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF): Xét tuyển hệ ĐH khối A và D1 các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán. Hệ CĐ xét tuyển khối A, D1 các ngành: quản trị kinh doanh, kế toán, mạng máy tính truyền thông. Thí sinh có thể liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh: (08) 3827 2788 (địa chỉ: 214 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM) để nắm thêm thông tin. Trường UEF liên kết chặt giữa nhà trường với doanh nghiệp, chú trọng lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn nội dung từng môn học. Tại UEF, sinh viên học năm cuối được lựa chọn trong số các doanh nghiệp đối tác chiến lược của trường (Ngân hàng Ngoại thương VN, Sài Gòn Công thương, Việt Á, Kiên Long, Công ty CP Kiến Á, Khang Điền, Công ty Chứng khoán Thăng Long, Công ty CP Bảo hiểm AAA…) một nơi thực tập với lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nguyện vọng làm việc trong tương lai của mình.

* Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An xét tuyển NV2, NV3 những ngành nào? Có những thế mạnh nào so với các trường ĐH khác, có những chế độ chính sách gì cho sinh viên theo học tại đây? (Nhật Minh - Tiền Giang)

+ Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An: Xét tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành (hai hệ ĐH và CĐ): công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A, V), bốn ngành sau tuyển các khối A, D1, D2, D3, D4: khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D1. Điểm xét tuyển hệ ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm. Lưu ý, nếu thí sinh có điểm thi từ điểm sàn trở lên (nhận được phiếu số 1 xét NV2, phiếu số 2 xét NV3) vào trường. Thấp hơn điểm sàn (nhận giấy chứng nhận kết quả điểm) nhưng vẫn đủ điều kiện nộp vào trường nếu thuộc diện khu vực (KV2: 1 điểm; KV2-NT: 2 điểm; KV1: 3 điểm) và ưu tiên (UT1: 2 điểm; UT2: 1 điểm) để đạt điểm sàn (trường được phép vận dụng Quy chế tuyển sinh, Điều 33 về việc cộng điểm lệch mỗi khu vực 1 điểm). Hiện trường có gần 10.000 SV-HS các hệ ĐH-CĐ và trung cấp chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo thạc sĩ và ĐH vừa học vừa làm. Đội ngũ giảng viên, giáo sư là những thạc sĩ, tiến sĩ với phương pháp giảng dạy tiên tiến. Trường đủ chỗ cho 15.000 SV theo học (không phải thuê mướn). Ký túc xá đủ chỗ cho 2.000 SV. Mức học phí thấp hơn các trường ĐH khác. Sinh viên được vay vốn học tập, xét học bổng.

* ĐH Hồng Bàng xét tuyển những ngành gì, khối xét tuyển? Có lớp đào tạo tại chức, văn bằng 2 đi học vào ban đêm không? (Nguyệt Ngân - TP.HCM)

+ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Trường xét tuyển sinh toàn quốc năm 2010, hệ ĐH gồm các ngành: công nghệ thông tin (tuyển khối A, D); kỹ thuật công trình (khối A); điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A); sinh học và môi trường (khối A, B); điều dưỡng đa khoa (khối B); kỹ thuật y học (khối B); khoa học xã hội nhân văn (khối C, D); kinh tế quốc tế (khối A, D); du lịch quốc tế (tuyển khối A, D); Đông Nam Á (khối C, D); châu Á Thái Bình Dương (khối C, D); thể dục-thể thao (khối T, B); mỹ thuật công nghiệp (khối H, V); kiến trúc (tuyển khối V); quan hệ quốc tế (khối A, D); ngoại ngữ (khối D). Trường có đào tạo hệ liên thông, thi tuyển vào tháng 4, 10, 12 hằng năm, có lớp học ban đêm. Hệ trung cấp liên thông lên ĐH (học 2,5 đến 3 năm) cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác). Các ngành đào tạo: kế toán kiểm toán quốc tế; tin học (lập trình, mạng máy tính); quản trị kinh doanh du lịch; quản trị kinh doanh; điện tử viễn thông-tự động hóa; mỹ thuật công nghiệp (đồ họa quảng cáo, trang trí nội thất); điều dưỡng. Hệ CĐ liên thông lên ĐH (học 1,5 năm) cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Học sinh tốt nghiệp CĐ cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác). Các ngành đào tạo: kế toán kiểm toán quốc tế; tin học (lập trình, mạng máy tính); quản trị kinh doanh du lịch; quản trị kinh doanh; điện tử viễn thông-tự động hóa; tài chính ngân hàng; xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường.

+ Trường ĐH CNTT Gia Định: Xét tuyển hệ ĐH gồm các ngành: kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán (các ngành này tuyển các khối A, B, D), riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D. Năm nay trường cũng có tuyển thêm bốn ngành mới: điện tử viễn thông, tài chính chứng khoán, quản trị kinh doanh du lịch (các ngành này đều tuyển các khối A, B, D) và ngành tiếng Anh thương mại du lịch (tuyển khối D). Hệ CĐ xét tuyển các khối A, B, D và các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán. Hệ trung cấp xét tuyển các ngành: kế toán, hệ thống mạng máy tính, hệ thống văn phòng. Hệ trung cấp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp và điểm học tập bậc THPT và bậc THCS.

