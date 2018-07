Công bố hàng loạt sai phạm ở điểm thi Sơn La

Vẫn xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH tạm thời Với môn ngữ văn, hội đồng chấm thẩm định quyết định sử dụng kết quả chấm của 110 bài thi để thay thế cho kết quả chấm công bố ngày 11-7. Kết quả mới này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp năm 2018. Với các bài thi trắc nghiệm, tạm thời vẫn công nhận kết quả thi môn trắc nghiệm của thí sinh được công bố ngày 11-7. Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xác định dấu hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. Khi có kết quả điều tra, việc xử lý điểm thi của thí sinh liên quan sẽ thực hiện theo quy chế. Điểm thi mới đó sẽ là điểm chính thức của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Bắt tạm giam bị can thứ hai ở điểm thi Hà Giang Cùng ngày 23-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 BLHS. Trước đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Nguyễn Thanh Hoài được phân công là phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Như vậy, sau ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, ông Hoài là bị can thứ hai được xác định có trách nhiệm trực tiếp trong việc can thiệp, chỉnh sửa bài thi THPT tại tỉnh Hà Giang. Bộ GD&ĐT hỗ trợ các trường kiểm tra và… đuổi học Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho hay các trường ĐH, CĐ, trung cấp có quyền đề xuất và thực hiện tuyển sinh nếu cần thiết, trên tinh thần tự chủ. Nếu các trường đề nghị kiểm tra đầu vào các thí sinh có dấu hiệu điểm bất thường, Bộ GD&ĐT sẵn sàng hỗ trợ. Quá trình kiểm tra mà phát hiện sai phạm, thí sinh trúng tuyển rồi vẫn sẽ bị đuổi học.