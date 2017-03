Điểm chuẩn lớp 10 vùng ven tăng nhanh

Có trường tăng đến 11,5 điểm! Điểm chuẩn của phần lớn các trường tốp trên ở nội thành chỉ tăng nhẹ từ 0,25 đến 2 điểm so với năm trước, thậm chí có trường giảm nhẹ hoặc giữ nguyên. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) dù vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất với NV1 là 41,25 điểm nhưng so với năm ngoái lại giảm 0,5 điểm ở cả ba NV; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) cũng giảm 0,25 điểm còn 39,5 điểm ở NV1; Trung học thực hành ĐH Sư phạm (quận 5) giảm 0,75 điểm còn 40,5 điểm. Các trường tốp trên khác có điểm chuẩn tăng nhẹ như THPT Lê Quý Đôn (quận 3) tăng 1,25 điểm ở NV1 là 38,25 điểm và tăng 2 điểm ở hai NV còn lại; THPT Trưng Vương (quận 1) cũng tăng 1,5 điểm lên thành 37 điểm ở NV1; THPT Marie Curie (quận 3) cũng chỉ tăng 0,75 điểm thành 34 điểm; THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) cũng tăng 1,75 điểm... Trong khi đó, điểm chuẩn ở những trường vùng ven và ngoại thành lại tăng cao bất ngờ. Trong đó, cao nhất là THPT Bình Tân tăng đến 11,5 điểm ở cả ba NV so với năm ngoái (từ 13,5 điểm lên thành 25 điểm). Kế đến là THPT Vĩnh Lộc B (Bình Chánh) tăng 7 điểm ở cả ba NV (từ 13 điểm lên thành 20 điểm ở NV1); THPT Thủ Thiêm (quận 2) tăng 6,25 điểm; THPT Vĩnh Lộc (Bình Tân) tăng 6 điểm; THPT Phạm Văn Sáng (Hóc Môn) tăng 5,25 điểm... Mời bạn đọc xem điểm chuẩn lớp 10 đầy đủ trên phapluattp.vn.