Học sinh đánh thầy giáo bất tỉnh

Trường THCS An Châu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VNN

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 12/1 tại Trường THCS An Châu, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trong giờ dạy văn của thầy Cao Hữu Phục (SN 1960), Nguyễn Hồng Tín, học sinh lớp 7A8 cùng một số học sinh chơi cờ vua gây mất trật tự. Thầy Phục lên tiếng nhắc nhở nhưng Tín vẫn “bỏ ngoài tai”. Sau đó, thầy Phục gọi thầy Hồ, tổng phụ trách đội của trường đến mời Tín ra khỏi lớp.

Tỏ thái độ bất cần, đi đến gần bục giảng, bất ngờ Tín rút dây nịt quần, đánh hỏng điện thoại của thầy Phục để trên bàn rồi tiếp tục xông vào quất tới tấp vào đầu và mặt khiến thầy bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thầy Phục được đưa đi cấp cứu, đến 19h cùng ngày mới hồi tỉnh.

Theo thầy Đặng Quốc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Châu cho biết, Tín là học sinh cá biệt, có hạnh kiểm trung bình – yếu và 2 năm liền bị ở lại lớp. Cha mẹ Tín đã sống ly thân, hiện Tín đang sống cùng bà ngoại.

Sáng nay (14/1) nhà trường đã mời bà ngoại Tín lên làm việc. Hiện Trường THCS An Châu đã đề nghị CA thị trấn An Châu sớm làm rõ hành vi của Tín. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ họp ban kỷ luật của trường để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Theo Lâm Viên(VTC)