Hôm nay, 925.000 sĩ tử cả nước thi THPT quốc gia

Hôm nay, 25-6, hơn 925.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại 2.144 điểm thi (với 39.689 phòng thi). Hơn 45.000 cán bộ, giảng viên từ các trường đại học đã lên đường về các địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi.



Số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 237.326; số thí sinh ĐKDT để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 642.379; số thí sinh ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh: 46.087.

Buổi sáng 25-6, các thí sinh thi môn văn với thời gian làm bài là 120 phút; buổi chiều thi toán, thời gian làm bài là 90 phút.

Hà Nội: Hơn 1.000 nhân viên an ninh hỗ trợ kỳ thi

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho hay Sở đã phối hợp với công an phổ biến chi tiết cho các trưởng, phó điểm thi cách phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể mang vào phòng thi. Sở cũng đã triển khai các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế hành vi gian lận trong kỳ thi.

Đầu giờ chiều 24-6, các điểm thi, cụm thi thuộc Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã nhận các đề thi THPT quốc gia 2018. Trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi do lãnh đạo hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của ban và cán bộ công an giám sát do chủ tịch hội đồng thi quyết định. Ban vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi từ ban in sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các điểm thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP cho biết Hà Nội có 79.625 thí sinh ĐKDT. Hà Nội đã huy động 8.021 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi thi; 1.233 nhân viên an ninh, trật tự viên phục vụ tại 123 điểm thi. Trong chiều 24-6, các thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục đầy đủ.



Các thí sinh Hà Nội đã làm xong thủ tục, sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

TP.HCM có nhiều thí sinh tự do dự thi

Chiều 24-6, hơn 78.000 thí sinh đã tới 124 điểm thi trên địa bàn TP.HCM làm thủ tục dự thi. Tổng số cán bộ coi thi là 8.807, bao gồm 3.294 khối đại học và 5.513 khối THPT. So với năm ngoái, số lượng cán bộ coi thi tăng hơn 15%.

Tại điểm thi Trung tâm GDTX quận Tân Bình, dù 14 giờ mới bắt đầu làm thủ tục dự thi nhưng từ 13 giờ nhiều thí sinh đã tới điểm thi. Có mặt tại điểm thi từ sớm, chị Trương Thị Thu Thanh cho biết sợ đến trễ nên từ 12 giờ, hai mẹ con chị đã xuất phát. “Con tôi chỉ đăng ký thi tốt nghiệp thôi chứ không thi đại học. Sau đó con sẽ kiếm một công việc phù hợp với mình. Biết con học yếu nên tôi cũng không muốn tạo áp lực cho con” - chị Thanh nói.

Dù đã đi làm nhưng anh Nguyễn Hoàng (sinh năm 1983, làm việc tại quận 3) vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi THPT quốc gia. “Giờ công việc cũng đã bắt đầu ổn định nên tôi muốn thi để có tấm bằng, sau đó sẽ học lên đại học. Nguyện vọng của tôi là vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Không có thời gian tham gia các lớp luyện thi vì bận đi làm nhưng tôi vẫn dành thời gian ôn tập ở nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho kỳ thi sắp tới” - anh Hoàng bày tỏ.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Thị Thục Ninh (sinh năm 1999) từng một lần thi rớt nhưng không bỏ cuộc, năm nay em quyết định thi tiếp. “Do trước đó đã được học và có một năm để ôn tập nên em thấy mình có phần thuận lợi hơn so với các bạn năm 2000” - Thục Ninh chia sẻ.

Với nét mặt hiền hậu, sư cô Lê Thị Điền, chùa Vạn Quang, quận Tân Bình, bày tỏ: “Dù phải làm rất nhiều việc ở chùa nhưng tôi vẫn muốn tham dự kỳ thi, lấy tấm bằng để sau đó học tiếp bên Phật giáo. Vào mỗi tối, sau khi đã hoàn thành công việc, tụng kinh xong, tôi lại dành 2-3 tiếng để ôn bài”.



Sinh viên tiếp sức mùa thi của Trường Đại học Y Dược TP.HCM tại điểm thi THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM. Ảnh: THỦY TRÚC

Đà Nẵng, Cần Thơ: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi

Chiều 24-6, gần 11.300 thí sinh tại TP Đà Nẵng đã đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018. Theo ghi nhận của PV, tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, thí sinh đến điểm thi từ khá sớm. Khoảng 14 giờ, các sĩ tử bắt đầu vào làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có). Các em được cán bộ coi thi nhắc nhở rất kỹ về quy chế thi, nhất là không được mang điện thoại di động vào phòng thi, kể cả khi đã tắt nguồn.

Ông Nguyễn Phước, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết tại điểm thi này có 576 thí sinh dự thi với 24 phòng thi. 67 cán bộ được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại đây. “Đến thời điểm này, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi đã bố trí phòng riêng cho các em để ba lô, túi xách và đặt các bình nước bên ngoài phòng thi để phục vụ thí sinh” - ông Phước cho hay.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại TP Đà Nẵng có gần 11.300 thí sinh dự thi tại 25 điểm thi. Trong đó, có 23 điểm thi cho thí sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 12 và hai điểm thi cho thí sinh tự do.

Tại Cần Thơ, sáng 24-6, lực lượng công an đã có mặt túc trực tại tất cả điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Các đoàn viên thanh niên cũng đã có mặt để hỗ trợ các thí sinh. Năm nay Cần Thơ có 13.068 thí sinh ĐKDT (trong đó có 9.488 thí sinh đang học lớp 12 THPT) với 27 điểm thi. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP, trưởng Ban An toàn giao thông TP, lực lượng công an đã triển khai các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi.

Công an TP đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ công tác trao đề thi, coi thi, vận chuyển bài thi đến nơi chấm an toàn. Cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã phối hợp với thanh tra giao thông túc trực để điều tiết, giải tỏa kịp thời, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trước, trong và sau kỳ thi.