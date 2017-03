“Rối” với giấy chứng nhận phổ cập mầm non

Vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc một số quận, huyện ngoại thành như Gò Vấp, Bình Tân, quận 6… có tổ chức các lớp học “mầm non cấp tốc” để có giấy chứng nhận mầm non.

Thực tế, ngay trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Sở cho năm học tới cũng ghi rõ “Huy động 100% trẻ sáu tuổi trong diện đi học (sinh năm 2006) đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Trong đó, ưu tiên cho trẻ đã hoàn thành chương trình mầm non năm tuổi”. Chính điều này đã khiến nhiều phụ huynh có con chưa học qua mầm non lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho hay giấy chứng nhận PCMN chỉ là minh chứng hoàn thành phổ cập chứ không nhằm tạo ra sự phân biệt. Ngành giáo dục chỉ khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia chương trình PCMN năm tuổi để các cháu được chuẩn bị tốt nhất trước khi vào lớp 1. “Những thông tin thất thiệt về giấy chứng nhận này gây hoang mang cho phụ huynh là do tin đồn hoặc các phường vì áp lực phổ cập nên thông tin sai. Các quận, trường không được tổ chức các lớp học mầm non trong thời gian ngắn để cấp giấy chứng nhận sai phép và sai chủ trương của Sở. Nếu địa phương nào làm sai, Sở sẽ kiểm tra để giải quyết ngay” - bà Dung nói.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, cũng nhấn mạnh không có trường tiểu học nào được phép yêu cầu phụ huynh có con vào lớp 1 phải có giấy chứng nhận mới được đi học. Việc “ưu tiên” trẻ có giấy này chỉ là để nhắc nhở phụ huynh tạo điều kiện cho con được học mầm non vì trẻ rất cần được trang bị nhiều kiến thức trước khi vào học lớp 1, chứ không áp đặt phụ huynh. “Tôi cam đoan không có bé nào sáu tuổi nằm trong tuyến mà không được đi học vì lý do này. Nếu có trường hợp nào ở bất cứ quận, huyện nào thì tôi sẽ chỉ đạo phòng giáo dục ở quận đó giải quyết ngay để đảm bảo quyền lợi cho các em” - ông Điệp khẳng định.

Theo quy định của Sở, năm nay tất cả các cháu năm tuổi, sinh năm 2006, đang học lớp lá ở các trường mầm non hay tại các nhóm trẻ mầm non tư nhân, đều sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành PCMN năm tuổi trước khi vào lớp 1. Mẫu giấy này do Sở GD&ĐT in, các trường mầm non sẽ chứng nhận và đóng dấu. Đối với các nhóm trẻ tư thục nhỏ thì các trưởng cụm hoặc các phòng giáo dục có trách nhiệm xác nhận và đóng dấu.

PHẠM ANH