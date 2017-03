Thêm một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Đây là trường liên tục nâng cao chất lượng dạy và học, tự làm đồ chơi cho trẻ. Trường có hai sân chơi ngoài trời với nhiều trò chơi vận động, có phòng tập gym dành cho trẻ béo phì.





Theo Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ GD&ĐT ban hành, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 phải có 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi, 100% trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, có ít nhất 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có sự tiến bộ…