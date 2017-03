Thí sinh thứ hai được Bộ Công an đặc cách trúng tuyển

Theo ông Cẩn, ngày 20-9 sau khi báo chí phản ánh về trường hợp thí sinh Ngà bị dừng nhập học vì bố từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” (án treo). Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân khẩn trương xác minh làm rõ trường hợp thí sinh này. Sáng 21-9, công an tỉnh Nghệ An đã có báo cáo cụ thể về trường hợp em Ngà.

Ông Cẩn cho biết quy định của Lực lượng CAND là thí sinh thi vào ngành công an phải khai rõ ràng, trung thực trong lý lịch. Theo quy định của lực lượng CAND và Thông tư 53 ngày 15-8-2012 quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND, em Ngà đã vi phạm điểm a, khoản 2, điều 6 thuộc những trường hợp không tuyển vào lực lượng CAND.



Thí sinh Nguyễn Đức Ngà

Tuy nhiên, qua xem xét em Ngà có quá trình học tập phấn đấu tốt, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, được nhiều giấy khen và bản thân em Ngà đã được kết nạp Đảng trong tháng 6-2015. Cha đẻ của em Ngà phạm tội ít nghiêm trọng (án treo) và việc xảy ra đã lâu (22 năm), khi đó cha em Ngà chưa lập gia đình và đã được xóa án tích.

Đồng thời, em Ngà và gia đình thời gian qua đã chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông nội em Ngà được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, ông ngoại là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

“Tổng cục Chính trị CAND đã đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị với thí sinh Nguyễn Đức Ngà để công an tỉnh Nghệ An giải quyết việc nhập học cho em” – ông Cẩn cho biết.

Tổng cục Chính trị CAND cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn em Ngà khai báo bổ sung hồ sơ đầy đủ, trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an.

Đây là trường hợp thí sinh thứ hai được Bộ Công an đặc cách tiêu chuẩn chính trị để đủ điều kiện trúng tuyển vào học trong các trường công an.

Trước đó, Bộ Công an cũng quyết định đặc cách cho thí sinh Bùi Kiều Nhi (Quảng Bình), vào Học viện Chính trị CAND. Nhi được 29 điểm nhưng không vào được Học viện Chính trị Công an nhân dân vì liên quan đến lí lịch.