Tỉ lệ chọi vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa năm nay

Trên đây là thông tin do ông Phạm Quốc Việt, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM cho biết vào sáng 26-6 về tuyển sinh lớp 6 năm nay.



Ông Việt cho hay, sau đợt đăng ký dự thi giữa tháng 6 vừa qua, trường nhận được hơn 3.800 hồ sơ đăng ký khảo sát vào lớp 6, giảm gần 200 hồ sơ so với năm trước. Kỳ khảo sát năm nay sẽ tổ chức tại 5 Hội đồng thi vào sáng 30-6, trễ hơn 10 ngày so với kế hoạch mọi năm do kế hoạch thi của các khối cấp khác thay đổi.

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 6 của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 525 chỉ tiêu với 15 lớp, giảm 75 chỉ tiêu so với mọi năm. Với chỉ tiêu này, tỉ lệ chọi năm nay để tuyển vào lớp 6 khoảng 1/7, tức cứ bảy HS mới có một HS trúng tuyển. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa cũng là trường duy nhất tại TP.HCM được tổ chức khảo sát để tuyển sinh vào lớp 6.

HS dự tuyển kỳ khảo sát này đều vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại TP với điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Để tuyển sinh, HS sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào sáng 30-6 (thời gian 90 phút). HS có mặt tại trường lúc 7 giờ và bắt đầu làm bài lúc 8 giờ.



Học sinh lớp 5 tham gia khảo sát vào lớp 6, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016

Như mọi năm, bài khảo sát sẽ gồm hai phần: Phần trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi làm trong 45 phút và phần tự luận gồm 10 câu hỏi làm trong 45 phút. Hai phần khảo sát độc lập và tách biệt nhau. HS làm trực tiếp trên bài khảo sát. Nội dung các câu hỏi liên quan đến các kiến thức lịch sử, toán, khoa học, địa lý...

Sau khi làm phần trắc nghiệm, giám thị sẽ thu bài trắc nghiệm và phát bài tự luận cho HS, khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai phần là 15 phút.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7-7 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Những HS không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.