Hai phó giám đốc sở đánh nhau phải nhập viện

Cả tuần qua, người dân thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) xôn xao bàn tán về việc hai lãnh đạo của Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ của tỉnh này đánh nhau trong quán nhậu ngay trong giờ hành chính khiến một vị phải vào bệnh viện khâu vết thương. Người dân đồn đoán, thêu dệt nhiều chi tiết và tếu táo là “ông ngoại, ông nội” đánh nhau.

Từ mâu thuẫn nhỏ…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 14 giờ ngày 12-8 (thứ Ba), sau khi kết thúc một lớp học dành cho chuyên viên chính, ông C. (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước) và ông K. (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) có tiếp khách tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài). Trong buổi nhậu, hai người có lời qua tiếng lại và xô xát. Hậu quả ông C. phải đi bệnh viện may nhiều mũi ở vùng tai, đầu.

Một nhân viên làm việc tại karaoke Bóng Trăng cho biết hơn 14 giờ ngày 12-8 xảy ra sự việc, người này đứng ở ngoài phòng karaoke và nghe có tiếng la trong phòng. Sau đó một số người ăn mặc rất lịch sự đưa một người bị chảy máu ở vùng đầu ra khỏi quán lên xe đi cấp cứu.

Quán karaoke Bóng Trăng nơi hai phó giám đốc sở xô xát gây thương tích. Ảnh: NĐ

Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan ông K. và ông C., gọi điện thoại… xin gặp để trao đổi về sự vụ trên nhưng không thành.

Trong ngày 20-8, chúng tôi tiếp tục đến hai cơ quan của hai vị lãnh đạo trên xin gặp người đứng đầu cơ quan nhưng họ đều bận họp. Đến chiều tối cùng ngày, ông Vũ Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - người phát ngôn sở này thông tin cho chúng tôi: “Vụ việc chỉ là xích mích nhỏ trong lời nói dẫn đến xô xát, hai cán bộ này đã xin lỗi nhau rồi. Đây chỉ là chuyện cãi nhau do có hơi men mà thôi. Sở Nội vụ sẽ tham mưu hình thức xử lý sau. Còn việc nhậu trong giờ làm việc, ông C. được lãnh đạo Sở Nội vụ cử đi tiếp khách chứ không phải ăn nhậu tùy tiện trong giờ hành chính”.

Tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm

Chiều 20-8, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước thông tin: Qua xác minh và báo cáo của lãnh đạo hai sở Nội vụ và Ngoại vụ, việc xô xát và ông C. của Sở Nội vụ bị thương là có. Báo cáo nêu nguyên nhân việc xô xát là do ông K. cầm ly bia đi mời một số người nhưng không mời ông C. nên nói qua nói lại. Sau khi khách về, ông K. cầm ly bia hắt vào người ông C. rồi dùng ly đánh ông C. làm ông này bị thương ở vùng tai, may nhiều mũi. “Ngay trong ngày 20-8, chủ tịch UBND tỉnh đã họp đột xuất, yêu cầu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ngoại vụ báo cáo vụ việc. Lãnh đạo hai sở cho biết là hai ông C. và K. đã xin lỗi nhau và nhìn nhận do say nên có lời lẽ, hành động không đúng chứ không như dư luận đồn thổi”.

Vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cũng cho biết: “Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ làm rõ và tham mưu hình thức xử lý nghiêm nhất với hai người này để lập lại trật tự kỷ cương hành chính mà tỉnh đã ban hành hơn một năm trước. Trong đó có nhấn mạnh việc cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc và tác phong, ứng xử chuẩn mực”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Hà Anh Dũng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết Văn phòng Tỉnh ủy cũng vừa nghe thông tin và vụ việc đang được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục xử lý, giải quyết.

NGUYỄN ĐỨC