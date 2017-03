Hai phóng viên bị hành hung, cướp máy quay phim

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28-6, PV Phạm Công Trình (báo Pháp Luật Việt Nam) và PV Lê Tấn Điệp (báo Đối Ngoại - Bộ Công Thương) đến quay phim một bãi rác gây ô nhiễm khu dân cư nằm sát quốc lộ 1A. Khi tác nghiệp xong, hai PV vừa bước sang bên kia đường (thuộc phường Đông Hưng Thuận) thì bị bốn thanh niên tấn công bằng gạch, gậy sắt. PV Trình bị đánh tét môi, còn PV Điệp bị nhiều vết bầm ở lưng.

Hai PV đang tường trình việc bị hành hung tại cơ quan công an.Ảnh: Q.ANH

Do bị đánh bất ngờ, cả hai đành bỏ xe máy chạy vào nhà dân cầu cứu. Nhóm thanh niên trên đã lấy máy quay phim hiệu Sony của PV rồi lên xe tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đến hiện trường thu được tang vật là gậy sắt, đồng thời mời hai PV về công an phường lấy lời khai ban đầu.

Q.ANH - AN DANH