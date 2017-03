Hai vụ cháy liên tiếp, một người chết

Vụ thứ nhất xảy ra tại nhà 306/5 do ông Đoàn Văn Anh làm chủ hộ. Nhà ông Anh có khoảng 10 nhân khẩu trú ngụ. Lúc 20 giờ, khi cả nhà ông Anh ra ngoài đầu hẻm hóng mát thì vợ và con gái ông phát hiện lửa bùng lên tại lan can. Dù người dân đã xúm lại dập lửa nhưng do nhà có gác gỗ và nhiều vật dụng dễ cháy nên cả căn nhà đã bị thiêu rụi.

Khoảng 15 phút sau, tại căn nhà 306/32 cách đó 400 m do ông Nguyễn Ngọc Dũng làm chủ hộ cũng phát cháy. Theo lời kể của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, anh ông Dũng, khi ông chạy ra tham gia chữa cháy cho căn nhà đầu hẻm thì nghe mọi người hô hoán là nhà ông bị cháy, ông liền chạy về nhà thì thấy lửa bắt đầu bùng lên. Trong nhà lúc ấy có ông Nguyễn Ngọc Tiến (44 tuổi) và cháu gái Bùi Ngọc Xuân Vy (10 tuổi). Lửa bùng phát nhanh chóng lên căn gác gỗ, cháu Vy may mắn thoát ra được, ông Tiến bị tật ở chân nên không thể thoát được, bị chết cháy trong nhà.

Lính cứu hỏa đang đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Tiến xuống đất.

Nhiều người dân trong hẻm cho biết lúc xảy ra hỏa hoạn, họ thấy điện chập chờn, một người còn khẳng định có thấy tia lửa điện xẹt cháy trên đường dây.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy của quận Bình Thạnh đã điều hai xe và gần 40 lính cứu hỏa đến nơi để dập đám cháy. Sở Cảnh sát PCCC cũng điều lực lượng đến hiện trường tham gia dập lửa. Hiện nguyên nhân cháy đang được công an làm rõ.

