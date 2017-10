Hàng trăm người đòi 'thần rồng' tiếp tục chữa bệnh

Khoảng 13 giờ 30 chiều ngày 16-10, Công an huyện Mỏ Cày Nam mời bà Nguyễn Thị Hoàng (53 tuổi, ở ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đến trụ sở Công an để làm việc về việc bà vi phạm trong chữa bệnh mê tín dị đoan.

Trong lúc đến Công an huyện, bà Hoàng không đi một mình mà đi theo bà còn có khoảng 100 người. Những người này la ó, căng băng rôn yêu cầu ngành chức năng cho bà Hoàng tiếp tục chữa bệnh.

Trước đó, đầu năm 2017, bà Hoàng sau thời gian đi “trốn nợ” khỏi địa phương bất ngờ trở về cùng với tin đồn được “thần rồng” trên trời giáng thế mượn xác để chữa bệnh cứu người. Từ đây bà Hoàng bắt đầu hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan tại nhà và tự xưng bà là “thần rồng” hay “ông rồng”.

Không cần biết người bệnh là ai, ở đâu, bệnh gì... Cứ có người đến "chữa bệnh" là bà Hoàng đều chữa bằng cách nói nhảm, huýt sáo không quá một phút. Số người tìm đến bà mỗi lúc mỗi đông, do đó bà không chữa từng người nữa mà cho xếp hàng khoảng 20 người để "chữa bệnh" cùng lúc. Cứ thế, mỗi ngày bà Hoàng chữa bệnh cho khoảng 400 đến 500 lượt người.

Tuy ngành y tế huyện cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, tiếp đó là buộc bà Hoàng phải ngưng hoạt động chữa bệnh mê tín dị đoan nhưng bà vẫn tiếp tục hành nghề.