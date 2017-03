“Hiệp sĩ” chống ma túy ở vùng giáp ranh

Chiều 27-5, các “hiệp sĩ” CLB Phòng, chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bắt quả tang Võ Minh Hùng đang nhận tiền và bán heroin cho con nghiện. Trong túi quần của Hùng còn hai cục heroin chưa kịp bán cho con nghiện. Ban đầu, Hùng phản ứng gay gắt, đến khi biết không thể chối cãi thì Hùng năn nỉ, đưa tiền xin bỏ qua. Hùng và sáu con nghiện được áp giải về trụ sở công an phường ghi lời khai.

Mở "đại lý" ma túy ở phòng trọ

Hùng khai mỗi ngày bán khoảng 30 tép heroin, thu tiền 4-5 triệu đồng. Ban đầu Hùng làm công nhân trong KCN, sau đó tụ tập ăn chơi cùng bạn bè xấu dẫn đến nghiện hút và bán ma túy.

Hùng ở trọ trong con hẻm ngoằn ngoèo của phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM), chỉ cách phường An Bình một con mương nhỏ. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, đông dân nhập cư, Hùng mở “đại lý”chèo kéo các con nghiện tới mua “hàng trắng” từ nhiều tháng nay cho tới khi bị bắt.

Trước đó, các “hiệp sĩ” phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (địa bàn giáp ranh với phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM) bắt giữ quả tang Lượng Thị Nên (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) bán ma túy cho con nghiện tại phòng trọ số 3 (khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa). Hơn 30 tép heroin ma túy được Nên gói kỹ trong nhiều lớp bọc và giấu dưới tấm giẻ nệm lau sàn nhà được thu giữ. Nên khai nhận số hàng này do con gái và con rể vừa đi du lịch ở Campuchia về đưa cho bán. Đồng thời, phòng trọ của Nên cũng là địa điểm hút chích của con nghiện khi đến mua hàng.

Trung và Thành bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang bán ma túy.

Các nghi can mua bán ma túy bị bắt và đưa về trụ sở Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An) vào chiều 27-5. Ảnh: VB

Giao "hàng trắng" cũng lắm chiêu

Trưa 23-5, các “hiệp sĩ” phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) phát hiện Đỗ Huy Hòa đang mua bán ma túy tại khu vực cầu ông Bố. Hòa bị bắt giữ cùng 26 tép ma túy tang vật. Do hoạt động thâm niên, Hòa vốn nhiều kinh nghiệm, thường bán ma túy với số lượng lớn. Hòa giao dịch, thỏa thuận giá cả, hẹn địa điểm với người mua đều qua điện thoại. Hòa không ngại đường xa, khi nhận điện thoại yêu cầu tới tận Biên Hòa (Đồng Nai) Hòa vẫn đi giao. Khi gặp con nghiện, Hòa chở đi lòng vòng nhiều giờ đồng hồ, vào quán uống cà phê nhiều lần nhằm đề phòng công an đeo bám. Cho đến khi con nghiện vã thuốc thì Hòa mới chịu giao ma túy. Có khi Hòa giả vờ va quẹt xe với con nghiện để trao ma túy nhận tiền rồi biến khỏi hiện trường.

Riêng Thiều Quang Trung và Phạm Thành chọn trục đường DT743 (từ thị xã Dĩ An qua Thuận An) để hoạt động mua bán ma túy.

Trưa 20-5, cả hai hẹn giao hàng tại ngã tư 5-50 thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện, truy đuổi theo hơn 5 km về hướng cầu vượt Sóng Thần (Dĩ An). Trung quay đầu xe đâm thẳng vào xe lực lượng truy đuổi rồi bỏ xe chạy bộ nhưng không thoát. Khám xét trong người Trung, các “hiệp sĩ” thu được tám cục ma túy (khoảng 20 tép).

Để bắt quả tang hành vi mua bán trái phép chất ma túy, các “hiệp sĩ” phải bỏ công sức theo dõi, điều nghiên các thủ đoạn, lúc bắt đối tượng cũng khó tránh bất trắc, nguy hiểm. Tuy nhiên, với mong muốn ngăn chặn tội phạm ma túy, giữ bình yên địa bàn giáp ranh, các “hiệp sĩ” luôn sẵn sàng đối mặt.

VÕ BÁ