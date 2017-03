Huyện triệu tập hai công an viên

Cơ quan này đã triệu tập hai công an viên xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh để lấy lời khai, làm rõ một số sự việc liên quan đến cái chết của học sinh Tu Ngọc Thạch. “Chúng tôi đang phối hợp với VKS huyện Vạn Ninh làm rõ hai công an viên này có đánh em Tu Ngọc Thạch hay không, quá trình làm việc với em Thạch có gì sai sót không. Hiện huyện đang chờ kết quả giám định pháp y. Nếu đủ cơ sở, chúng tôi sẽ khởi tố các công an xã này tội làm chết người trong khi thi hành công vụ” - Thượng tá Sơn nói.

Ngoài ra, một nguồn tin khác cho biết hiện cơ quan công an đang làm việc với các nhân chứng để xác minh phản ánh của người dân địa phương là hai công an viên xã Vạn Long đã đánh em Thạch.

Theo người nhà em Thạch, chiều 29-12-2013, nhiều người thấy hai công an viên xã Vạn Long là Lê Thanh Phát và Lê Ngọc Tâm đuổi theo em Thạch và ông Phát dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu làm em Thạch ngã xuống ruộng bên đường. Sau đó, hai công an viên này đưa Thạch cùng một số thiếu niên vào trụ sở xã làm việc.

Như chúng tôi đã thông tin, nghi ngờ em Thạch bị công an đánh chấn thương sọ não, tử vong nên ngày 31-12, hàng ngàn người dân đã kéo ra quốc lộ 1, chặn xe yêu cầu các cơ quan chức năng đưa xác em Thạch đến trụ sở UBND xã Vạn Long để làm rõ nguyên nhân. Ngày 1-1, Công an huyện Vạn Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Khỏe (14 tuổi, ngụ xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, người đã ném chai thủy tinh vào người em Thạch) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

TẤN LỘC