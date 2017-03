Kết luận của Thủ tướng về sai phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực

Tòa nhà số 8B Lê Trực. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thông báo kết luận nêu rõ việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị. Vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.Để giữ nghiêm kỷ cương, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng đô thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá đúng các hành vi và mức độ vi phạm của chủ đầu tư so với giấy phép xây dựng đã cấp và thực hiện xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ đầu tư Dự án trình cơ quan có thẩm quyền phương án và nêu thời hạn cụ thể thực hiện việc khắc phục sai phạm. Việc phá dỡ phần công trình sai phạm phải bảo đảm các chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp, bảo đảm an toàn cho người dân và an ninh cho khu vực. Công trình sau khi cải tạo phải đáp ứng yêu cầu cảnh quan kiến trúc, phù hợp với các công trình xung quanh và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hoạt động trong khu vực.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiến hành thanh tra công vụ, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án tại số 8B phố Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2015.Tổ chức việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch và quản lý, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, có giải pháp kiên quyết, cụ thể không để xẩy ra vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu việc quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực giáp ranh các khu có chức năng đặc thù trong thành phố Hà Nội.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý trật tự đô thị và thanh tra xây dựng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng của các cấp chính quyền phường, quận và thành phố. Các chế tài áp dụng phải bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nhanh và hiệu quả.Thủ tướng yêu cầu khẩn trương có ý kiến thống nhất về dự thảo các quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để hoàn thiện, ban hành trong tháng 11/2015.

Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu việc quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực giáp ranh các khu có chức năng đặc thù trong thành phố Hà Nội./.

Theo Vietnam+