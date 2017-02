Cấp cứu hơn 2.500 ca xơ gan, viêm tụy mỗi năm do rượu

Theo đó, rượu gây ra những tổn thương thầm lặng với con người, lớn hơn con số TNGT rất nhiều. Năm 2016, hơn 7.500 bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc rượu. Trong đó hơn 50% là xơ gan; 500-700 bệnh nhân viêm tụy do rượu…

Nói về việc lạm dụng rượu, nhất là rượu chứa methanol, TS Khoa cho biết: “Ở nước ngoài sử dụng rượu methanol rất hạn chế, nhưng tại Việt Nam dùng rất bừa bãi, không kiểm soát được. Vụ ngộ độc rượu ở Phong Thổ, Lai Châu là một ví dụ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác BV Bạch Mai đã lên Lai Châu. Qua xét nghiệm máu thấy nồng độ methanol trong máu các bệnh nhân rất cao; qua kiểm tra những mẫu rượu ở khu vực mà bệnh nhân đã uống chúng tôi thấy mathanol trong rượu cao gấp nghìn lần cho phép. Ngoài ra, khi sử dụng phác đồ điều trị methanol thì có hiệu quả đối với các bệnh nhân ở Lai Châu. Do đó, chúng tôi kết luận những người này bị ngộ độc do uống rượu chứa methanol” - TS Khoa chia sẻ.

Theo TS Khoa, ngộ độc methanol tỉ lệ tử vong rất cao, bởi độc tố rất nặng. Methanol rất độc với hệ thần kinh, gây tổn thương não, làm phù não, gây tử vong. Có người may mắn sống sót thì bị di chứng về mắt, não.

“Hiện chưa có can thiệp để quản lý chất này, nên những vụ ngộ độc methanol sẽ vẫn xảy ra nhiều. Do vậy, cần thiết phải có sự can thiệp mạnh tay từ các cơ quan chức năng, nếu không sẽ còn nhiều vụ ngộ độc thương tâm do rượu nữa” - TS Khoa nói.

Cũng liên quan đến ngộ độc rượu, ông Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Viện Sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế cho biết: Ông đã gặp không ít bệnh nhân bị ngộ độc, thậm chí tử vong do uống phải rượu ngâm thuốc. “Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào nói uống rượu thuốc có lợi cho sức khỏe. Mọi người không nên ngâm rượu rồi uống một cách bừa bãi, như vậy sẽ gây tổn thương gan, ngộ độc, suy đa tạng…”.

Cũng theo ông Phương, mới đây có bệnh nhân nhập viện với hai trạng thái cai, đó là cai rượu và cai ma túy. Lý do, bệnh nhân này đã uống rượu ngâm cây anh túc một thời gian dẫn đến nghiện rượu và nghiện thuốc phiện. Khi vào viện, người này bị say rượu, mắt dại đờ, miệng chảy rớt chảy rãi, nhìn rất ái ngại…

“Thậm chí, có trường hợp bố muốn có bạn rượu nên đã rủ cậu con trai 13 tuổi uống cùng, đến năm 18 tuổi thì cậu bé bị nghiện rượu nặng, bị loạn thần, sảng rượu, phải nhập viện để cai rượu” – ông Phương nói thêm.