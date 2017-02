Phạt 143 vụ không tham gia phòng, chống dịch bệnh

Báo cáo còn cho thấy quận Phú Nhuận ban hành quyết định xử phạt nhiều nhất với 43 trường hợp. Tiếp theo là quận Thủ Đức với 35 trường hợp, quận Bình Tân 16 trường hợp…

Nhân dân phường 12, quận 11 (TP.HCM) tham gia vệ sinh môi trường để phòng, chống sốt xuất huyết và Zika. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, số quận, huyện áp dụng xử phạt vi phạm hành chính do không tham gia phòng, chống dịch bệnh năm 2016 tăng 2,5 lần so với năm 2015 (5/24 quận, huyện). Ngoài ra, số quyết định xử phạt được ban hành trong năm 2016 cũng tăng gần gấp ba so với năm 2015 (58 quyết định).

Cũng theo BS Dũng, việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh chưa được triển khai và thực hiện ở tất cả 24 quận, huyện.

Tuy nhiên, qua sự gia tăng đáng kể số quận, huyện thực hiện xử phạt trong năm 2016 đã thể hiện sự quyết tâm của UBND các cấp trong việc nghiêm khắc chế tài những tổ chức, cá nhân để phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika. Đồng thời, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kiểm soát điểm nguy cơ bùng phát dịch bệnh của ngành y tế TP.HCM.