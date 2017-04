Vừa dứt lao phổi, người bệnh lại ho ra máu

Trước đó, BV tiếp nhận ông C. trong tình trạng mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. Ông C. cho biết ông bị ho ra máu lâu ngày do biến chứng của giãn phế quản thùy trên và giữa phổi phải. Chưa hết, ông từng bị bệnh lao phổi kèm theo đái tháo đường.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, nội soi, bác sĩ (BS) xác định ông C. có biến chứng giãn phế quản khu trú thùy trên và máu chảy ra từ đây mỗi khi ông C. ho. Do đó, ông C. cần được phẫu thuật sớm nhằm tránh nguy cơ ho ra máu ồ ạt gây nghẽn đường thở, dễ dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ đang phẫu thuật lồng ngực cho ông C. Ảnh: LÊ PHỤNG



Các BS đã phẫu thuật mở ngực bên phải và lồng ngực ở gian sườn số bốn bên phải. Sau khi kiểm tra, các BS ghi nhận tình trạng tổn thương giãn phế quản cả thùy trên lẫn thùy giữa phổi phải.

Sau ca phẫu thuật hai giờ, hiện sức khỏe ông C. đã ổn định. Một BS khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực BV Đa khoa Xuyên Á khuyến cáo nếu bệnh nhân có những bệnh lý kèm lao phổi cũ nên đến BV kiểm tra sức khỏe thường xuyên để được kịp thời phát hiện những bệnh lý bất thường và điều trị sớm.