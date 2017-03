Khởi tố một giám đốc trung tâm đào tạo lái xe gây rối

(PL)- Ngày 13-11, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Giáp (giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới, thuộc Công ty CP Vận tải Ô tô Nghệ An).

Nguyễn Trường Giang và Trần Mạnh Cường (cùng trú TP Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (TP Vinh) mua cổ phần của cổ đông Công ty CP Vận tải Ô tô Nghệ An. Ngày 14-10, Giáp cùng Giang, Cường gọi hơn 20 thanh niên đến nhà bà Cao Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, đe dọa và chửi bới vì cho rằng công ty này đã mua cổ phần giá rẻ. Nhóm trên cũng đến nhà ông Nguyễn Văn Đoàn, nguyên Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Vận tải Ô tô Nghệ An, đánh ông và con gái ông vì cho rằng ông đã tiếp tay cho bà Thanh. Đ.LAM