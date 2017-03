Khởi tố một thầy giáo buôn ma túy

Trước đó, từ phản ánh của phụ huynh và người dân, Công an xã Hạnh Lâm đã mai phục bắt giữ Phúc cùng Phú khi cả hai đang sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, công an thu giữ từ người Phúc, Phú hai tép heroin và 10 gói heroin đựng trong chiếc lọ nhựa được cả hai vứt bỏ xuống đất nhằm phi tang. Tại cơ quan công an, Phú và Phúc đều khai do cả hai nghiện heroin nhiều năm nay nên đã nhiều lần mua heroin để sử dụng dần và bán kiếm lời.

Đ.LAM