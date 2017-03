Khởi tố người cha chém chết con

(PLO)- Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tùng (trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) do đã có hành vi chém chết con trai.

Chiều 24-11, ông Tùng phát hiện con trai là Nguyễn Hữu Thông (35 tuổi) tháo trộm ăng ten chảo của gia đình định đem bán lấy tiền ăn chơi. Ông Tùng can ngăn bị anh Thông gây gổ và đánh lại. Ông Tùng vác dao rượt và chém một nhát sau người anh Thông. Anh Thông được đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng do vết chém quá sâu nên đã tử vong sau đó.

ĐẮC LAM