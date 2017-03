Khởi tố người mẹ và ‘cha hờ’ hành hạ bé gái

Chiều 16-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Trọng Minh (28 tuổi, thường trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, cùng tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội cố ý gây thương tích. Trang và Minh đã đánh đập gây thương tích cho bé Trần Thị Kim Ngân (gần bốn tuổi) khiến dư luận hết sức bức xúc. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã tỏ ra hối hận về hành vi của mình.

Giám định ADN là cần thiết

Lãnh đạo cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An cho biết hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về việc cháu Ngân là con đẻ của anh Trần Văn Tố. Vì vậy cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập những thông tin cần thiết để đưa ra hướng xử lý. Nếu vẫn không thu thập đủ thông tin để xác định ai là cha của đứa trẻ thì có thể thực hiện giám định ADN. Ngoài ra bé Ngân sẽ được giao cho chính quyền, đoàn thể địa phương chăm sóc (ông Trần Văn Tố có thể đến thăm nom, chăm sóc cùng) trong khi đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an. Cơ quan chức năng sẽ giám định tỉ lệ thương tật của bé Ngân để sớm đưa hai nghi can ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục.

Theo TS Nguyễn Văn Tiến, Trưởng bộ môn Tố tụng dân sự - hôn nhân và gia đình, Trường ĐH Luật TP.HCM, việc giám định ADN trong trường hợp này là cần thiết. Bởi lẽ hiện giờ không có cơ sở nào để biết ai là cha ruột của cháu Ngân. Mặc dù cháu bé được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng hiện giờ cũng không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc cha cháu bé. Ngay cả giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cháu bé cũng không có mà chỉ có lời thừa nhận không thì chưa đủ. Bên cạnh đó, bé Ngân là nạn nhân của vụ bạo hành cho nên việc này sẽ liên quan đến vụ án ở cả khía cạnh hình sự lẫn dân sự (bồi thường thiệt hại). Vì vậy việc xác định ADN để giải quyết triệt để vụ án là cần thiết, có như vậy mới tránh được sự nhầm lẫn đáng tiếc về sau.

Bé Ngân đã khỏe hơn. Ảnh: VĂN NGỌC

Mẹ có thể bị hạn chế quyền nuôi con

Hành vi của Nguyễn Thị Thùy Trang có thể bị pháp luật hạn chế quyền đối với con. Theo Điều 41 Luật Hôn nhân và Gia đình, khi cha, mẹ đã bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con… thì tùy từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ một năm đến năm năm.

Luật sư Thái Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, cho rằng nếu muốn hạn chế quyền nuôi con của người mẹ bé Ngân thì cần phải có quyết định của tòa án. Trường hợp này, cha ruột của bé Ngân có thể yêu cầu tòa án ra quyết định hạn chế quyền nuôi con của người mẹ theo Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình.

“Trước mắt, cần xác định ai là cha đứa bé và người này sẽ yêu cầu mẹ đứa bé giao con cho cha nuôi dưỡng. Nếu mẹ bé vẫn không chịu thì cha của bé có thể yêu cầu tòa án tuyên bố hạn chế quyền của mẹ đối với đứa bé này và giao cho ông là người trực tiếp nuôi dưỡng” - luật sư Thái Thanh Hải nhận định.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, bổ sung thêm nếu người cha ruột của cháu Ngân không có yêu cầu thì các cơ quan như ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ ở địa phương có thể tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị VKS yêu cầu tòa án hạn chế một số quyền của người mẹ đối với cháu Ngân. Bấy giờ việc trông nom, chăm sóc, giáo dục đứa bé và quản lý tài sản riêng của bé sẽ được giao cho người giám hộ theo quy định của pháp luật.

KIM PHỤNG - VĂN NGỌC