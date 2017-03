Khởi tố vợ chồng chiếm đoạt 5 tỷ đồng của ngư dân

Trong thời gian làm nghề bán dầu, và mua bán mực lưu động tại các một số cửa biển ở huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Nam, vợ chồng Ly, Lựu đã tạo được mối quan hệ tin cậy với nhiều ngư dân làm nghề câu mực trên biển. Hai vợ chồng đã tổ chức vay mượn tiền của một số ngư dân ở các xã Bình Nguyên, Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng Công an thực thi lệnh bắt vợ chồng Nguyễn Hữu Ly và Nguyễn Thị Lựu.

Từ năm 2006 đến đầu năm 2008, vợ chồng Ly, Lựu đã vay, mượn tiền của nhiều người, chiếm đa số là ngư dân với lãi suất 1,5% đến 3%/tháng của 8 người dân với số tiền trên 1 tỷ đồng. Để giữ được uy tín ban đầu, vợ chồng Ly đã thực hiện trả gốc, lãi đầy đủ, đúng cam kết và đã tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm đối với họ. Đầu năm 2008, vợ chồng Ly, Lựu tiếp tục vay mượn và mua mực trả chậm hoặc ứng trước tiền bán mực rồi không thực hiện trả nợ, giao hàng đúng cam kết của của gần 20 ngư dân với số tiền gần 4 tỷ.

Không thể trả tiền vay mượn, vợ chồng đã bỏ trốn. Được sự vận động của lực lượng Công an Quảng Ngãi, vợ chồng Ly, Lựu đã ra tự thú. Tại CQĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, vợ chồng đã khai nhận sử dụng số tiền trên vào việc tiêu xài cá nhân và gia đình, mua đất, trả tiền lãy vay, thua lỗ do mua bán mực… nhưng không chứng minh được sử dụng cụ thể như thế nào…





Theo Thành Sự (CAND)