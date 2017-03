Không khởi tố vụ án vì người cha đã tử vong

Trước đó, do mâu thuẫn với vợ, tối 14-2, Hiến đã tẩm xăng vào người và hai cô con gái nhỏ rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, người thân dập lửa và đưa đi cấp cứu nhưng hai con gái của Hiến đã tử vong vào rạng sáng 15-2. Công an xã Ngũ Đoan đã bắt giữ Hiến khi nghi can này đang lẩn trốn ở nhà người thân trong tình trạng bị bỏng nặng. Công an đã đưa Hiến đi cứu chữa tại bệnh viện. Do toàn thân bị bỏng nặng 67% nên chiều 18-2, Hiến đã tử vong sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện.

K.LINH