Miền Bắc rét trở lại

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn 17-20oC, ban đêm ở vào khoảng 7-10oC. Trời rét, có nơi rét đậm. Riêng tại các vùng núi cao sẽ có rét hại, nhiều khả năng băng giá và sương muối sẽ xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Tại các tỉnh Trung Bộ, từ ngày 28-12 sẽ có mưa, một số nơi có mưa vừa, mưa to, trời rét trở lại.

Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết ngày 31-12, sau đó trời sẽ ấm dần lên. Người dân các tỉnh phía Bắc sẽ đón tết Dương lịch trong tiết trời đẹp, ấm áp.

H.VÂN