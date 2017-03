Miền Trung lở núi, sạt đường

Dọc miền Trung những ngày qua luôn hứng những đợt mưa to kéo dài. Địa hình dốc, nước lũ chảy mạnh, gây xói lở, sụp lún ở nhiều nơi…

Xe qua Phú Yên lưu thông một chiều

Ngày 11-11, quốc lộ 1A đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên) xe vẫn chỉ lưu thông một chiều do đoạn đường này bị sạt đến hơn 1/3 mặt đường, kéo dài gần 100 m. Mái taluy âm nứt toác. Mặt đường nhựa bị trụt, lún sâu hơn 4 m. Mặt đường xung quanh khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở, đất đang trụt dần xuống ruộng, xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc.

Cơ quan chức năng đã đưa hơn 1.100 m3 đá lấp tạm phần bị lún sụt, mở thêm 2 m mặt đường về phía taluy dương. Hiện Công an Phú Yên ứng trực tại hai đầu điểm sạt lở để điều tiết cho xe qua lại từng chiếc một.

Tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An xuất hiện thêm một đường nứt rộng hơn 1 m, đất bị trụt lún hơn 4 m, kéo dài hàng chục mét, đe dọa nhiều ngôi nhà ở đây. Đường bê tông chạy ngang trụ sở UBND xã cũng xuất hiện một đường nứt rộng, dài hàng chục mét. Theo ông Dương Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã, đã có gần 140 ngôi nhà bị nứt tường, vỡ nền do đất lún sụp. Trên các ngọn đồi ở xã An Lĩnh cũng xuất hiện sạt lở, hàng trăm m3 đất đã ụp xuống các đường giao thông liên thôn.

Phía đông nam núi Nhạn (núi nằm ở TP Tuy Hòa) có thêm một điểm sạt lở rộng hơn 20 m, nằm ở độ cao hơn 60 m, uy hiếp hàng trăm ngôi nhà dưới chân núi và một hồ cung cấp nước sinh hoạt 1.000 m3. Địa phương phải sơ tán khẩn cấp 45 gia đình.

Quảng Nam, Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi). Hàng loạt đường liên huyện, liên xã bị cô lập, giao thông ách tắc. Tuyến đường Trà Trung - Di Lăng, đoạn Km 60 đã sạt lở trên 200 m, làm ngưng hẳn lưu thông trên tuyến đường này. Tối 10-11, tuyến tỉnh lộ 622B lên Tây Trà cũng sạt lở tại Km 50, Km 63, đất đá đã đổ ra chiếm 1/3 lòng đường. Tuyến đường từ huyện Trà Bồng lên Trà Thanh (Tây Trà), đoạn Eo Tà Mỏ bị vùi hẳn trong đất, đá.

Ngày 11-11, đường ĐT 619 đoạn qua thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) vẫn ách tắc vì sạt lở. Chiều 10-11, cả ngàn m3 đất đá trên núi Sỏi Mu đã ụp xuống đoạn đường. Các cơ quan chức năng đã lắp rào chắn ngăn người và phương tiện qua lại.

Đã cứu được ba ngư dân Bình Định mất tích. Ngày 11-11, tàu Nhật Thuần 2 (TP.HCM) đã lai dắt, cứu ba ngư dân của tàu đánh cá BĐ 01284 TS vào Cam Ranh (Khánh Hòa). Chiều 9-11, tàu BĐ 01284 TS bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển và mất liên lạc.

Tìm thấy xác người bị kẹt giữa lũ. Chiều 11-11, cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Trịnh Thiện. Ông Thiện bị kẹt và bị cuốn mất xác sau một ngày đêm đu bám trên cây khi thủy điện Sông Hinh bất ngờ xả lũ.

NHÓM PV - CTV