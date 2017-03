Một học sinh chết sau khi công an làm việc

Từ 11 giờ đến 15 giờ 30 ngày 31-12, quốc lộ 1A đoạn qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị tê liệt hoàn toàn vì hàng ngàn người dân kéo ra quốc lộ 1A đoạn qua xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh chặn xe để buộc các cơ quan chức năng đưa xác em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đến trụ sở UBND xã Vạn Long để làm rõ nguyên nhân cái chết của em này.

Dân chặn xe yêu cầu làm rõ

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Công an huyện Vạn Ninh, sau khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch tử vong tại bệnh viện, từ 9 giờ sáng 31-12 hàng ngàn người dân tụ tập tại trụ sở UBND xã Vạn Long yêu cầu đưa xác em này đến trụ sở xã để làm rõ nguyên nhân cái chết. Đến 11 giờ cùng ngày, hàng ngàn người dân kéo ra quốc lộ 1A chặn xe để buộc các cơ quan chức năng thực hiện yêu cầu trên khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, ô tô phải nằm chờ ở hai đầu kéo dài hàng chục kilomet. Mặc dù chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng đến vận động người dân giải tán nhưng không có kết quả. Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đến giải tán đám đông, đến 15 giờ 30 mới giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông.



Hàng ngàn người dân chặn xe trên quốc lộ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của em Tu Ngọc Thạch. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Vạn Long, cho biết: em Tu Ngọc Thạch ở xã Vạn Thọ về quê ngoại ở xã Vạn Long chơi. Lúc 15 giờ 30 ngày 29-12, nhóm của em Thạch đánh nhau với một nhóm thiếu niên khác tại quán nước mía trước cổng trụ sở UBND xã Vạn Long. Sau đó, công an xã có làm việc với một số học sinh và cho gia đình bảo lãnh về, trong đó có Tu Ngọc Thạch. Ngày 30-12, bà nội em Thạch đến UBND xã Vạn Long báo tin em Thạch sẽ không qua khỏi, đồng thời yêu cầu chính quyền làm rõ sự việc.

Còn ông Nguyễn Văn Vinh thì cho biết sau khi được bảo lãnh về nhà, em Thạch được gia đình đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. “Người dân bức xúc, cho rằng em Thạch chết do bị công an đánh nhưng tôi chưa dám khẳng định. Trước đó, hai nhóm có đánh nhau và Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết này” - ông Vinh nói.

Chiều 31-12, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi em Thạch để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể em Thạch vẫn còn để tại nhà xác BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chết sau khi làm việc với công an

Theo một số người nhà của em Thạch, trước khi tử vong, em Thạch kể do có mâu thuẫn trong lúc chơi ở hội chợ nên chiều 29-12, em đi ngang quán nước mía trước cổng trụ sở UBND xã Vạn Long thì bị một thiếu niên ném chai nước vào lưng. Sau đó, hai nhóm thiếu niên có xảy ra xô xát rồi giải tán. Thạch được một người trong nhóm chở về nhưng giữa đường xe hết xăng, Thạch đứng lại chờ trên đường. Bất ngờ có hai người mặc trang phục công an tới bắt Thạch. Khi Thạch hoảng sợ bỏ chạy thì bị hai công an đuổi theo, một người dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu làm Thạch ngã xuống ruộng. Sau đó, hai công an xã đưa Thạch đến Công an xã Vạn Long làm việc.

Anh Tu Ngọc Thanh, anh của em Thạch, kể: Tối 29-12, anh nhận điện thoại từ Công an xã Vạn Long yêu cầu đến bảo lãnh cho em trai về nhà. Đến nơi, công an xã hướng dẫn anh làm giấy bảo lãnh. Vừa đưa về đến nhà, em đã nằm một chỗ, kêu mệt; đến rạng sáng 30-12 thì ói mửa liên tục. Lúc 5 giờ ngày 30-12, gia đình đưa em Thạch đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. Do tình trạng sức khỏe nguy kịch nên ngay sau đó em Thạch được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Đến 8 giờ ngày 31-12, em Thạch tử vong. Bà Hồ Thị Khoa (59 tuổi, ngụ thôn Hải Triều, xã Vạn Long), bà ngoại em Thạch, nói: “Trước khi chết, cháu tôi kể đã bị công an đánh nhiều lần và rất nặng”.

Ông Trần Tấn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, cho biết em Thạch nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. “Qua chẩn đoán các bác sĩ xác định em Thạch bị tụ máu nội sọ, viêm màng não. Ngoài ra, trên người em Thạch còn có một số vết thương xây xát, bầm tím nhưng chúng tôi chưa xác định em Thạch bị đánh bằng gì” - ông Thiện nói. Theo giấy chứng tử của BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thạch tử vong do tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải kèm đứt lún sọ thái dương phải, chấn thương sọ não.

Công an huyện Vạn Ninh thông tin: hiện công an đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời cho những người của Công an xã Vạn Long làm tường trình.

TẤN LỘC - L.XUÂN