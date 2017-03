Một thanh niên bị trung tâm giáo dục giữ oan 17 ngày

Theo anh Hoạt, ngày 8-10-2009, anh được Trần Thanh Tùng (cùng ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) rủ xuống thị xã Bà Rịa chơi và bị công an thị xã bắt giữ. Lúc này, anh Hoạt mới biết Tùng đi mua ma túy.



Ông Điền (đứng) tại buổi xin lỗi anh Hoạt. Ảnh: Văn Thanh.

Một ngày sau đó, cảnh sát đưa Tùng và Hoạt vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, thời hạn 15 ngày. Nhưng đến 10-11-2009, anh Hoạt mới được thả. Tính ra, trung tâm đã giữ người quá thời hạn 17 ngày.

Ngoài vấn đề trên, gia đình anh Hoạt còn cho rằng, con trai bị công an áp dụng sai đối tượng. Việc bị lưu giữ là "oan". Bởi Hoạt có địa chỉ cư trú rõ ràng, đã về địa phương xác minh nhưng Công an thị xã Bà Rịa không chuyển giao hồ sơ cho Công an huyện Châu Đức và thả anh Hoạt ra. Điều này trái với quy định của Nghị định 43 rằng chỉ áp dụng các biện pháp trên cho những đối tượng là gái mại dâm, người nghiện ma túy không có nơi cư trú rõ ràng.

Trong lúc con chưa được về nhà, mẹ của anh Hoạt làm đơn bảo lãnh, kêu cứu khắp nơi.

Tại buổi xin lỗi, gia đình ghi nhận lời xin lỗi của Giám đốc trung tâm, nhưng vẫn đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xử lý sự tắc trách của trung tâm và các đơn vị liên quan…

Theo Văn Thanh (VNE)