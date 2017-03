Mưa lũ miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp

* 13 người chết, 4 người mất tích



Trong số những người tử nạn, Khánh Hòa có 5 người, Phú Yên 4 người, Ninh Thuận 3 người và Đắk Lắk 1 người.



Mưa lũ cũng đã làm 697 ngôi nhà bị sập đổ và 18.820 ngôi nhà khác bị ngập trong nước.



Các tỉnh lộ: 641, 642, 643, 644, 646, 650, 645B tại Phú Yên một số đoạn vẫn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện đã có tới 26.490 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả của người dân bị ngập và hư hại.



Trong khi đó, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Sáng nay 4.11, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách bờ biển Phú Yên - Ninh Thuận 130km về phía đông.



Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển hoặc di chuyển chậm chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, hướng vào các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10 và có mưa giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.



Suốt từ đêm 3.11 đến lúc này, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến bắc Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tính đến 7 giờ sáng nay, lượng mưa đo được phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 100mm, như Tuy Hòa: 116mm, Hòa Thịnh: 141mm.

Vì thế, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông đang lên nhanh. Dự báo, tối nay 4.11, mực nước trên sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 5m (ở mức báo động 2), sông Vệ tại cầu Sông Vệ 4m (trên báo động 2 khoảng 0,5m), sông Kôn tại Thạnh Hòa 7,7m (dưới báo động 3 là 0,3m), sông Ba Củng Sơn 34m (dưới báo động 3 khoảng 0,5m)... Lũ trên các sông ở Gia Lai lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.





Theo báo cáo nhanh của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến sáng nay, các lực lượng hữu trách và các gia đình đã thống kê, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho 30.005 tàu với 143.623 lao động biết vị trí diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ để chủ động phòng tránh.



Tính đến sáng nay đã có 28 tàu, thuyền bị chìm, trong đó, Quảng Ngãi 3 tàu, Bình Định 1 tàu, Khánh Hòa 8 tàu, Phú Yên 2 tàu; Bà Rịa - Vũng Tàu 2 tàu, Ninh Thuận 12 tàu. 8 tàu khác bị hỏng máy và trôi dạt trên biển.