Nghi vấn từ vụ chết do đu bám xe tải

Ngày 20-10, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn An (ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ cái chết của Nguyễn Văn Tây (21 tuổi) ngụ thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tối 19-10, An điều khiển xe tải 43C-026.86 lưu thông theo hướng Bắc-Nam thì va quẹt với một xe tải nhỏ chở rơm ở khu vực xã Bình Tân, huyện Bắc Bình. Vụ va quẹt khiến hai bên xô xát rồi sau đó xe tải bỏ chạy.

Những người của xe chở rơm đã điện thoại cho Nguyễn Văn Tây và một nhóm thanh niên ra đường đón chặn xe tải 43C-026.86 trên QL 1A. Nhận tin, nhóm thanh niên năm người chia nhau đứng chặn tại nhiều khu vực khác nhau ở huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết. Khi phát hiện chiếc xe tải, họ lao ra đường chặn lại nhưng xe tải vẫn tăng tốc độ bỏ chạy. Nhóm thanh niên này liền dùng xe máy truy đuổi, lạng lách trước đầu xe tải nhưng chiếc xe tải vẫn không dừng.

Chiếc xe tải với phần đầu bị móp méo. Ảnh: P.NAM

Khi chạy đến khu vực xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, xe tải buộc phải giảm tốc độ vì gặp đoạn đường đang thi công. Lập tức hai xe mô tô áp sát cabin xe tải ở phía lái xe cho Tây và Ngô Văn Khoa (ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc) nhảy lên. Cả hai bám vào cửa xe, đứng ở bậc lên xuống và cầu thang bên hông cabin xe tải, liên tục đập vào kính, yêu cầu dừng lại nhưng tài xế vẫn tiếp tục cho xe chạy.

Khi chạy thêm một đoạn, xe tải gặp hai ô tô khách 51B-113.98 và 76B-003.31 chạy hướng ngược lại và xảy ra va chạm liên tiếp giữa hông cabin bên tài của xe tải với thùng hai xe khách làm Tây thiệt mạng.

Riêng Khoa khi thấy hai xe khách ngược chiều và xe tải lấn ra giữa đường đã kịp thời nhảy xuống xe thoát nạn.

Trao đổi với chúng tôi, Ngô Văn Khoa kể: “Trước đó, người nhà của tôi chạy xe tải chở rơm va quẹt nên cự cãi với tài xế An. Những người trên xe tải đã dùng tuýp sắt đánh bị thương người nhà của tôi, rút chìa khóa xe tải chở rơm trước khi lên xe bỏ chạy… Khi tôi và Tây bám bên cabin xe tải, đập tay vào cửa kính yêu cầu tài xế dừng xe để nói chuyện thì tài xế An quát: “Tao giết tụi bay hết” và nhấn ga cho xe chạy ra giữa đường. Tôi thấy có nhiều xe chạy ngược lại và nghĩ có thể bị ép chết nên kịp nhảy xuống xe thoát nạn. Riêng Tây chưa kịp nhảy đã bị xe chạy ngược chiều ép vào giữa tử vong”.

Khi xảy ra sự việc, hai xe tải cùng nhóm với An đã dừng lại và những người này đã đánh bị thương hai trong số năm thanh niên đuổi theo.

Được biết tại đoạn đường xảy ra vụ va chạm, mặt đường rộng hơn 12 m, xe lưu thông bình thường.

Một luật sư nhận định nếu công an làm rõ, xác định được tài xế xe tải 43C-026.86 cố tình tạo ra va chạm với xe chạy ngược chiều để hất người thanh niên ra khỏi xe thì đây là hành vi giết người.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc và hành vi của tài xế An.

PHƯƠNG NAM