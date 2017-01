Người dân quận 2 háo hức với tủ đồ miễn phí

Sáng nay (18-1), “Tủ đồ cho người nghèo” do Hội Phụ nữ phường An Phú, quận 2, TP.HCM đã chính thức khai trương để người dân tự do vào xem, chọn áo quần, đồ dùng cần thiết.

Tủ đồ này được đặt trong khuôn viên của UBND phường An Phú (số 01, đường Nguyễn Hoàng, KP5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

Từ khoảng 8 giờ sáng, rất đông người dân đã đến để tham dự buổi khai trương. Mọi người hào hứng chọn lựa quần áo, gấu bông, giày dép và nhiều đồ dùng khác. Khoảng không gian chỉ 12m2 rôm rả tiếng cười nói trong những ngày cuối năm.



Mọi người vui vẻ xem từng cái áo, cái quần

Chị Trần Thị Phụng, một người dân sống trong khu vực chia sẻ, khi nghe thông tin có tủ đồ miễn phí chị đã tranh thủ đến rất sớm để xem. Đứng tần ngần trước tủ đồ, chị Phụng nói: “Không biết cái nào mới phù hợp với mình nữa, lâu rồi mới thấy nhiều áo quần mới mà đẹp như vậy. Thích lắm!”.



Còn bé Mai Anh (5 tuổi) thì ríu rít: “Mẹ ơi, con thích cái này. Mẹ ơi, hay mình lấy cái này nữa đi”. Mai Anh theo chân mẹ đến đây từ sáng sớm và là một trong những người đầu tiên được nhận đồ miễn phí.



Bé Mai Anh (5 tuổi) háo hức cùng mẹ chọn áo quần

“Ở đây có mấy cuốn tập in hình những con thú rất đẹp, còn có cả quần áo cho con nữa, con vui lắm”, Mai Anh hồn nhiên.



Theo chị Nguyễn Thị Kim Phượng (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Phú, quận 2), việc thành lập tủ đồ miễn phí này như là một cách để chị em sống trên địa bàn phường có được một địa chỉ chia sẻ những thiếu thốn trong cuộc sống.

Hiện ở phường An Phú có nhiều người nhập cư, hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tủ đồ miễn phí là hướng đến phục vụ cho đối tượng này.

Tủ đồ được phân thành nhiều ngăn như quần áo trẻ em, sách vở, sổ lưu bút, dụng cụ học tập, giày dép, đồ dùng khác... nhằm phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Khoảng không gian nhỏ 12 m2 còn có thêm một kệ sách nhỏ, mọi người đến đây có thể đọc sách miễn phí nếu thích.

Tất cả áo quần thu được đều được giặt sạch rồi mới xếp bỏ vào tủ cho mọi người. Ngoài áo quần, chị cũng nhận thêm nhiều món đồ khác như giày dép, sách vở, cặp sách, thú nhồi bông... để ai cần thì cứ đến lấy.

Đặc biệt, tủ đồ còn có một ngăn riêng để sổ lưu bút. Mọi người đến đây tặng đồ hay lấy đồ đều có thể ghi vào đó những cảm nghĩ của mình, đó cũng có thể là những góp ý để tủ đồ được hiệu quả hơn.

Chị Phượng cho biết, sau hôm nay, tủ đồ sẽ mở định kì một tuần hai ngày thứ Năm và Chủ Nhật để người dân đến lấy.

Một số hình ảnh trong buổi khai trương tủ đồ



Vui vẻ chọn kĩ lưỡng từng cái áo



Chị Kim Phượng (áo đen), Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Phú cùng chọn áo quần với người dân



Chọn gấu bông cho con



Bé Mai Anh đang chọn gấu bông cho mình



Tủ đồ được chia thành nhiều ngăn với nhiều đồ dùng khác nhau như áo quần, sách vở, giày dép, gấu bông...



Ai cũng hào hứng...



Chị Nguyễn Thị Hà háo hức thử chiếc áo khoác vừa chọn được



Ai cũng vui mừng vì có quần áo mới



Chị Trần Thị Phụng chăm chú đọc sách được đặt trên kệ



Ai cũng vui mừng vì có thêm tủ đổ miễn phí



Bé Mai Anh với những món đồ đã chọn được



Dì Bé (góc phải ảnh) đã chọn được một số quần áo cùng đôi dép cho cháu của mình