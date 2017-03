Người đi bộ bị xe buýt ép vào rào chắn công trình gây tử vong

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28-2 tại góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, quận 1, TP.HCM..

Danh tính nạn nhân được xác định Đỗ Văn Đặng (60 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). Ông Đặng bị xe buýt biển số 53N-5317 tuyến số 19 (công viên 23 - 9 - Đại học Quốc gia) chạy cùng chiều cán phải.





1. Hiện trường người đàn ông bị xe buýt cán tử vong tại quận 1. Ảnh: X.Ngọc

Theo nhân chứng, khoảng hơn 19 giờ, ông Đặng ra công viên 23 - 9 để tập thể dục. Lúc đi bộ đến giao lộ trên thì công trình xây dựng có hàng rào chắn chiếm hết vỉa hè buộc nạn nhân phải đi xuống lòng đường. Đúng lúc, xe buýt số 19 chở khách chạy cùng chiều ôm cua hướng Lê Hồng Gấm ra Cammette đã ép chặt ông Đặng vào tường rào công trình, dẫn đến tử vong.





1. Người dân phải phá lỗ thủng lớn giải cứu thi thể nạn nhân nằm kẹt trong rào chắn công trình xây dựng. Ảnh: X.Ngọc

Tài xế đã vội vã rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Người dân xung quanh tri hô, xông vào ứng cứu. Lực lượng tại chỗ buộc phải vào bên trong công trình, cắt một lỗ thủng lớn của rào chắn để giải cứu nạn nhân.



CSGT và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường. Ảnh: X.Ngọc

Khu vực xảy ra tai nạn có rào chắn vách tôn thuộc công trình xây dựng dự án The One (thường gọi khu tứ giác Bến Thành được bao bởi đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, quận 1). Vách tôn này nằm chắn trên mặt đường nên không còn lối đi cho người đi bộ. Trước đó, công trình The One từng bị tạm dừng thi công một lần do sự cố gãy đổ cần cẩu nặng hơn 40 tấn vào ngày 4-1.

XUÂN NGỌC