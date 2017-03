Người và xe lọt xuống cống sâu 4 m

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30, anh Nguyễn Mạnh Dũng (quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy tay ga hiệu Nouvo biển số 54U4-6764 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập hướng về cầu Phú Mỹ. Khi chạy đến cống số 3, do mặt đường khá hẹp, anh Dũng không phát hiện miệng cống nên đã tông thủng lưới thép B40 bảo vệ khiến cả người và xe rơi xuống cống.

Người dân đang vớt xe anh Dũng lên. Ảnh: D.THANH

Thời điểm này nước dưới cống chảy rất xiết đã cuốn trôi anh Dũng và chiếc xe máy. Nhiều người dân chạy ra thì thấy anh Dũng đã bị lọt qua miệng cống phía bên kia và vẫy tay kêu cứu. Ngay sau đó, anh Dũng được đưa lên và đi cấp cứu trong tình trạng trầy xước, đa chấn thương vùng mặt. Nhiều người dân sống ở đây bức xúc: “Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do mặt đường hẹp, khi qua đoạn cống số 3 lại bị “thắt cổ chai” nên vào ban đêm nhiều người đi đường không chú ý đã bị lọt xuống hố”.

Lúc 3 giờ ngày 1-9, tại Km 453 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk H’Ring, huyện Đăk Hà, Kon Tum) đã xảy ra một vụ lật xe. Theo Công an huyện Đăk Hà, xe tải biển số 82C-003.05 do tài xế Nguyễn Ngọc Dương (ngụ TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển do không làm chủ được tốc độ, đường quanh co lại gặp xe chạy ngược chiều chiếu đèn sáng nên bị lật. Hậu quả xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ.

D.THANH - NGỌK LINH