Người Việt uống bia nhiều hơn kiếm tiền

Cấm xây quán nhậu gần trường học Tại TP New York của Mỹ, chính quyền ban hành “Luật 200 bước chân” (200 feet), tức không ai được phép bán rượu bia trong khoảng 60 m tính từ trường học hay nhà thờ. Người dân cũng không được kinh doanh rượu bia trên cùng một con phố. Irma Medina, Hiệu trưởng một trường học công lập tại New York, cho biết: “Những đứa trẻ sau giờ học vào buổi chiều sẽ phải chứng kiến trực tiếp cảnh nhậu nhẹt, hút thuốc tại các quán gần đó. Điều này sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của chúng”. Tại Philippines, quán nhậu cũng bị cấm hoàn toàn trong khu vực 200 feet tính từ nhà thờ, trường học, bệnh viện hoặc những khu vực công cộng trọng điểm. Thay vào đó, chính phủ khuyến khích chính quyền địa phương xây dựng các khu vực vui chơi giải trí lành mạnh, giúp người dân có nơi vui chơi thay vì vào các quán bar. Vừa nghèo, suy dinh dưỡng lại vừa say Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2013 Việt nam xuất khẩu khoảng hơn 6,7 triệu tấn gạo, mang về cho đất nước khoảng 2,98 tỉ USD. Bên cạnh đó, Việt Nam nhập khẩu về gần 1,1 tỉ USD mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa. Trong khi đó, Việt Nam tiêu thụ nội địa (bia sản xuất ra không đủ xuất khẩu) hết 3 tỉ lít bia năm 2013. Với lượng bia ấy thì số tiền “sủi bọt” tương ứng là 3 tỉ USD. Tuy nhiên, nếu chiếu theo điều tra của Thrillist, chuyên trang tư vấn về mua sắm, tiêu dùng và du lịch dành riêng cho nam giới tại Mỹ thì 3 tỉ lít bia tính theo giá thị trường Việt Nam phải tương ứng 4,56 tỉ USD. Như vậy, tiền uống bia gấp rưỡi tiền bán gạo trong cả một năm. Hoặc giả thay vì uống bia, người Việt có thể cho con em mình uống sữa, sử dụng các sản phẩm từ sữa trong hơn bốn năm. Đó là chưa kể 4,5 tỉ USD có thể quy ra không ít cầu vượt lũ cho trẻ em đi học an toàn, học bổng cho con em nhà nghèo đến trường… ĐỖ VĂN