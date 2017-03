Nhiều người chuyển giới bị quấy rối nghiêm trọng

Nhiều chuyên gia và đại biểu dự hội thảo đã trình bày thực trạng quấy rối tình dục tại TP.HCM là khá nghiêm trọng với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân im lặng khiến vấn nạn này khó giải quyết.

Lý do được đưa ra là do định kiến giới vẫn còn nặng nề nên nhiều người hay có xu hướng đổ lỗi cho phụ nữ dù họ là nạn nhân. Ngoài ra, do khung pháp lý và chính sách về quấy rối tình dục chưa hoàn thiện nên rất khó xử lý các vụ việc quấy rối tình dục nơi công cộng.



Quang cảnh buổi hội thảo.

Theo một cáo cáo nghiên cứu mới đây của UN Women, người chuyển giới ở TP.HCM cũng là những người đặc biệt dễ bị bạo lực tình dục do định kiến xã hội. Họ thường bị ruồng bỏ và làm nhục.

Một người chuyển giới khác khi trả lời nhóm nghiên cứu đã bày tỏ: “Em đi ra ngoài hay bị giỡn. Họ nắm váy em giựt xuống, thường xuyên bị nắn giò, bóp ngực, kéo áo ngực, kéo guốc…”. Nghiên cứu này đã xếp người chuyển giới sang nữ vào nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương với quấy rối tình dục.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp cho chương trình về các tiêu chí và cách thức nâng cao năng lực giải quyết vấn đề quấy rối tình dục ở TP.HCM.