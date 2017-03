Nỗi buồn của người bán tờ vé số độc đắc 92 tỉ đồng

Chúng tôi gặp lại anh Phạm Bạch Vĩnh An (46 tuổi, ngụ Trà Cú, Trà Vinh) sau hơn nửa tháng tỉnh này có người trúng số với số tiền kỷ lục ở Việt Nam.

Khuôn mặt người đàn ông này lộ vẻ khắc khổ, da đen hơn và không còn vui như những ngày mới mang lại may mắn cho chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) ở phường 8, TP Trà Vinh.

Trò chuyện hơn một giờ khi trú mưa chiều 3-11, anh An nói những ngày qua, có rất nhiều người ở Trà Vinh mong muốn "thần tài" này bán thêm vé số của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) để họ mua và hi vọng gặp được may mắn. Trong 10 năm gắn bó với nghề, anh An từng hai lần bán vé số kiến thiết trúng giải đặc biệt.



Anh An kể chuyện nhiều người nói tiếng thị phi đối với anh. Ảnh:Việt Tường. Theo anh An, vài ngày trước đang bán vé số ở huyện Cầu Ngang, chị Đào gọi anh chạy xe máy đến xã Lương Hòa (huyện Châu Thành). Họ gặp nhau tại nhà mẹ chồng chị Đào và thiếu phụ trúng độc đắc 92 tỉ đồng cho anh An 50 triệu.



"Đào nói khi nào ổn định sẽ cho thêm nhưng không biết bao giờ. Mình cũng không hi vọng vì nếu cho thì đã gửi một lần luôn rồi. Hôm qua tôi gặp ông Thái là cha chị Đào, ông ấy mua 22 tờ vé số kiến thiết. Ông Thái đưa tờ 500.000 đồng, tôi trả lại tiền dư 280.000 đồng và ông không hỏi thăm câu nào", anh An nói.

Người bán vé số có một chân bị dị tật trải lòng rằng anh giống như người đưa đò. Mỗi khách sang sông đều trả tiền cho người cầm lái, có người cảm ơn, có người không.

Chị Đào trúng độc đắc trên 92 tỉ đồng, sau khi trừ thuế còn trên 83 tỉ nên nhiều người ở Trà Vinh cứ nghĩ rằng chị bán thịt heo ở chợ Sâm Bua này sẽ "hậu tạ" anh An rất nhiều tiền. Vì vậy, khi người chồng mang 50 triệu đồng về nhà đưa cho vợ, hàng xóm đã nói anh An "ém" lại tiền để làm của riêng cho mình.

"Có người nói tôi được Đào cho vài trăm triệu nhưng đưa cho vợ có vài chục. Họ nghĩ rằng tôi tư túi để sau này bỏ vợ nghèo ở Trà Cú, về Tây Ninh sống", người bán vé số trải lòng về tiếng thị phi mà anh nghe được.

Anh An kể, do vợ và mẹ vợ bị bệnh, bản thân anh cũng thường xuyên đau yếu nên đã mượn tiền bạn bè để điều trị. Có người, anh An mượn 11 triệu không tính lãi nhiều năm nhưng khi hay tin anh được chị Đào cho tiền thì họ tính vốn với lãi 15 triệu.

"Đào cho tiền thì mừng nhưng trả nợ gần hết. Mấy ngày nay tôi quay lên TP Trà Vinh thuê nhà trọ tại nơi ở cũ để nghỉ trưa, tối phải về Trà Cú chăm sóc vợ với mẹ già. Nhà xuống cấp nhưng chưa có tiền sửa. Mong rằng mọi người hãy bỏ suy nghĩ Đào cho tôi cả tỉ đồng như thông tin đồn đoán, oan cho tôi", người đàn ông hay mặc chiếc áo xanh sờn vai nói.

Nhà ông Thái vẫn đóng cửa sau hơn hai tuần gia đình này có người trúng độc đắc 92 tỉ đồng. Ảnh:Việt Tường.

Hơn nửa tháng trước, chị Đào bán thịt heo xong thì ra quán Thảo cách nhà khoảng 1 km để phụ giúp chị ruột bán cơm và nem nướng. Gần 16 giờ cùng ngày, anh Vĩnh An đến mời chị Đào mua vé số điện toán mở thưởng tối 16-10.

Do quen biết nên chị Đào mua giúp ông Vĩnh An ba vé. Một trong số vé này có chuỗi 12 số trùng với giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) có tổng giá trị trên 92 tỉ đồng. Sau một đêm mất ngủ vì vui mừng, sáng hôm sau, chị Đào đưa tờ vé số cho cha mang lên TP.HCM làm thủ tục nhận thưởng.

Từ đó đến nay, nhà ông Thái luôn đóng cửa, chị Đào nghỉ bán thịt heo ở chợ Sâm Bua. Hàng xóm cho biết ông Thái và chị Đào vẫn ở nhà chứ không đi đâu, họ hay ra chợ mua đồ và đến quán chị Thảo chơi.